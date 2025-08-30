Tính năng này của iPhone vừa cứu sống người

Mới đây, một câu chuyện hy hữu xảy ra tại Mỹ khiến nhiều người càng thêm thuyết phục về tính năng an toàn trên iPhone.

Theo WFMJ, đầu tháng này, Lindsay Leskovac, 16 tuổi, đã ngủ gật khi đang lái xe về nhà vào ban đêm. Chiếc xe tải của cô bị mất lái và gặp tai nạn nghiêm trọng, khiến Lindsay gãy nhiều xương, bao gồm cả hai chân và cột sống cổ, đồng thời rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Người dùng iPhone được khuyến cáo hãy chắc chắn rằng tính năng này đã được bật!

Ngay thời điểm va chạm, iPhone của Lindsay đã tự động kích hoạt tính năng Crash Detection (Phát hiện va chạm) - điện thoại lập tức gọi 911 và gửi tín hiệu đến đội cứu hộ. Nhờ vậy, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và kịp thời đưa cô đến bệnh viện.

Mẹ của Lindsay cho biết bà hoàn toàn không biết về tính năng này trước đó và khẳng định chính chiếc iPhone đã cứu sống con gái mình. “Người của đội cứu hỏa nói với tôi rằng 911 thông báo chính điện thoại đã tự động gọi. Tôi đã tìm hiểu thêm thì phát hiện rằng, iPhone 14 trở lên có sẵn tính năng Crash Detection nếu được bật trong cài đặt. Và con bé đang dùng iPhone 14”, bà chia sẻ.

Bà cũng khuyến nghị mọi người hãy chắc chắn rằng tính năng này đã được bật, bằng cách:

Trên iPhone của bạn

1. Mở ứng dụng Cài đặt.

2. Nhấn vào SOS khẩn cấp.

3. Tắt cuộc gọi sau sự cố nghiêm trọng.

Trên Apple Watch của bạn

1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Apple Watch.

2. Trong tab Đồng hồ của tôi, chạm vào SOS khẩn cấp.

3. Tắt cuộc gọi sau sự cố nghiêm trọng.

Hiện tại, Crash Detection khả dụng trên:

- iPhone 14 trở lên (tất cả các mẫu) chạy iOS 16 hoặc mới hơn

- Apple Watch Series 8 trở lên, Apple Watch SE thế hệ 2, và Apple Watch Ultra trở lên chạy watchOS 9 hoặc mới hơn

Câu chuyện của Lindsay một lần nữa cho thấy iPhone có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng con người, đặc biệt trong những tình huống nguy cấp không ngờ tới.