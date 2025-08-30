Điều gì giúp VF 3 trở thành “mẫu xe quốc dân” của gen Z mê xê dịch?

Được biết đến là thế hệ "nghiện vi vu", với gen Z, mỗi chuyến đi không đơn thuần là xách ba lô lên đường mà còn là dịp để sống khác, để tự làm mới mình và để "chill" hết nấc cùng hội bạn. Trên hành trình ấy, gen Z luôn đề cao phương tiện đồng hành: phải đủ tiện lợi để di chuyển, đủ an toàn để tận hưởng và đủ cá tính để tạo dấu ấn riêng. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều bạn trẻ mong muốn sớm sở hữu một chiếc 4 bánh để biến mỗi chuyến đi thành một trải nghiệm trọn vẹn.

Và giữa vô vàn lựa chọn, VF 3 là ứng cử viên sáng giá khi hội tụ đủ các tiêu chí: linh hoạt, bền bỉ và hơn hết là chạm đúng nhu cầu của thế hệ trẻ.

VF 3 trong hành trình Here we go 2025 tại Cần Thơ.

Nhỏ nhưng có võ - Linh hoạt cho mọi chuyến đi

Ấn tượng đầu tiên về VF 3 đến từ thiết kế vuông vức, toát lên tinh thần tối giản. Các đường nét được tạo hình chắc gọn, lazang gợi cảm giác thể thao, khỏe khoắn, trong khi khoảng sáng gầm 175 mm giúp chiếc xe tự tin băng qua những đoạn đường gồ ghề.

Không dừng lại ở vẻ ngoài cá tính, VF 3 còn được đánh giá cao bởi kích thước gọn gàng, rất hợp với nhịp sống đô thị nhộn nhịp. Xe linh hoạt khi di chuyển trong phố đông, đồng thời vẫn có không gian đủ thoải mái cho cả nhóm bạn. Với những chuyến đi ngắn ngày, phần cốp để đồ hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu mang theo hành lý và đồ dùng cần thiết.

Trải nghiệm cầm lái VF 3 cũng mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Động cơ với công suất 30 kW kết hợp mô-men xoắn 110 Nm giúp xe tăng tốc mượt mà trong phố và vận hành linh hoạt trên nhiều cung đường đô thị.

Bên cạnh đó, dòng xe còn ghi điểm với người trẻ nhờ quãng đường di chuyển lên tới 215 km cho mỗi lần sạc ( *Theo quy chuẩn NEDC ) , đủ để Gen Z thỏa sức rong ruổi cả ngày: từ cà phê sáng, dạo phố check-in đến những chuyến picnic ở ngoại ô. Trường hợp cần nạp năng lượng, tính năng sạc nhanh cho phép sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 36 phút - khoảng thời gian vừa vặn để người dùng thưởng thức bữa ăn mà không lo bị lỡ lịch trình.

Thiết kế dáng thể thao nhỏ gọn mà linh hoạt giúp VF 3 ghi điểm với giới trẻ.

Cơ hội "lên đời" 4 bánh trong tầm tay

Ngoài thiết kế trẻ trung và khả năng vận hành linh hoạt, điều làm nên danh xưng "xe quốc dân" của VF 3 chính là ở mức giá thân thiện để các bạn trẻ tự tin nghĩ đến chuyện sở hữu. Lý do là bởi xe hơi thường được xem là khoản đầu tư lớn, đôi khi vượt quá khả năng tài chính của người trẻ, nhất là những gen Z mới bước vào thị trường lao động.

Giá bán dễ chịu, đi kèm với nhiều chính sách ưu đãi, VF 3 biến việc sở hữu xe hơi không còn là ước mơ xa vời. Chưa kể, chi phí bảo dưỡng của mẫu xe điện mini SUV này vô cùng hợp ví, trong khi người dùng lại có được sự an toàn, tiện nghi để bạn an tâm trải nghiệm..

Giá bán dễ tiếp cận của VF 3 giúp nhiều người trẻ sớm hiện thực hóa ước mơ sở hữu xe hơi.

Đi cùng với đó còn là sự an tâm đến từ những cam kết dài hạn của thương hiệu VinFast: bảo hành xe 7 năm/160.000 km, pin 8 năm/160.000 km, mạng lưới trạm sạc đang phủ khắp từ phố thị đến điểm nhiều du lịch, giúp hành trình nào cũng liền mạch.

VF 3 là "tấm vé" mở cửa cho lối sống mới, năng động hơn, tiện nghi hơn và nhiều trải nghiệm hơn của gen Z. Dù là dạo qua những con phố thân quen hay một chuyến roadtrip bất chợt, chiếc xe nhỏ gọn này chính là "bạn đồng hành" chuẩn "gu" dành cho một thế hệ yêu xê dịch, mê khám phá và luôn muốn khẳng định chất riêng ở bất cứ nơi đâu.