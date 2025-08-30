VF 3 – Xe quốc dân, lựa chọn thông minh cho người trẻ hiện đại

VF 3 – mẫu mini SUV của VinFast nổi lên như biểu tượng "xe quốc dân", được yêu thích nhờ thiết kế trẻ trung, khả năng vận hành linh hoạt và những giá trị sở hữu bền vững.

Xe quốc dân dẫn lối trải nghiệm của người trẻ

Trên khắp dải đất hình chữ S, giới trẻ đang ngày càng coi chiếc xe của mình như một phần trong phong cách sống. Họ cần sự nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển trong phố thị đông đúc, nhưng cũng muốn sự bền bỉ để đồng hành trong những chuyến khám phá bất tận. VF 3 ra đời để đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu đó.

VF 3 thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ (Mini car) và là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên được VinFast nghiên cứu phát triển.

Không chỉ sở hữu ngoại hình năng động, trẻ trung, VF 3 còn mang đến sự tiện nghi tối đa trong vận hành. Từ buổi sáng bon bon trên những con đường quen thuộc đến công sở, cho tới buổi chiều rong ruổi qua con ngõ nhỏ hay một miền đất mới, VF 3 luôn đồng hành cùng người trẻ với sự thoải mái và chủ động.

VF 3 đồng hành cùng chương trình Here We Go – Ngôi Sao Đặc Sản.

Đặc biệt, trong mùa mới của chương trình Here We Go – Ngôi Sao Đặc Sản, VF 3 xuất hiện như một "người bạn thầm lặng", đưa các nhân vật vượt qua những cung đường đa dạng – từ phố xá tấp nập cho tới làng quê yên bình. Sự xuất hiện của VF 3 không chỉ hỗ trợ việc di chuyển, mà còn tiếp thêm sự tự tin để chạm đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Chính nhờ vậy, hành trình khám phá trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Có thể nói, với dáng dấp nhỏ gọn nhưng trẻ trung cùng khả năng vận hành bền bỉ, VF 3 đang khẳng định vị thế "xe quốc dân" – một lựa chọn thông minh cho thế hệ trẻ yêu sự tự do, chủ động và dám sống theo cách riêng của mình.

Giá trị sở hữu, ưu đãi và hậu mãi vượt trội

Nếu như thiết kế và trải nghiệm lái khiến VF 3 ghi điểm về cảm xúc, thì chính những giá trị thực tế trong sở hữu lại giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho đông đảo bạn trẻ.

VF 3 được trang bị động cơ điện công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 110 Nm, cho khả năng tăng tốc mượt mà và mạnh mẽ. Mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển tới 215 km (theo quy chuẩn NEDC), đồng thời hỗ trợ sạc nhanh, giúp tiết kiệm tối đa thời gian chờ. Với lazang lớn, gầm cao 175 mm cùng kiểu dáng thể thao bắt mắt, VF 3 thích nghi tốt với nhiều điều kiện đường xá từ phố thị bằng phẳng tới các đoạn đường gồ ghề. Đây là điểm cộng lớn cho những người trẻ thường xuyên di chuyển hoặc thích chinh phục những miền đất mới.

VF 3 không chỉ di chuyển linh hoạt trong phố thị chật hẹp, mà còn đem lại cảm giác lái đầy hứng khởi trên mọi cung đường.

Một điểm cộng khác là chi phí sở hữu và vận hành hợp lý. Giá bán cạnh tranh, đi kèm vô vàn ưu đãi, cùng chương trình hỗ trợ lãi suất vay, giúp nhiều bạn trẻ dễ dàng sở hữu chiếc ô tô điện đầu tiên. Chi phí bảo dưỡng của VF 3 vô cùng hợp ví, tạo điều kiện để việc "lên đời" từ hai bánh sang bốn bánh trở nên nhẹ nhàng, không còn là gánh nặng tài chính.

VF 3 là một trong những mẫu xe có sức hút mạnh mẽ và được người dùng ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ.

Hệ thống hậu mãi cũng là điểm cộng lớn. VF 3 được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, trong khi pin có thời hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 160.000 km. Cùng với đó là mạng lưới trạm sạc VinFast phủ rộng khắp cả nước, mang lại sự tiện lợi khi di chuyển liên tỉnh và tạo thêm sự an tâm cho những hành trình khám phá xa hơn.

Không dừng lại ở vai trò một phương tiện di chuyển, VF 3 còn phản ánh rõ nét lối sống năng động và tinh thần bứt phá của thế hệ trẻ. Đó là khát khao tự do làm chủ hành trình, dám nghĩ dám làm và không ngần ngại trải nghiệm những điều mới mẻ.

Với thiết kế tinh gọn, hiệu năng mạnh mẽ cùng chính sách sở hữu và hậu mãi vượt trội, VF 3 đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trẻ muốn tìm kiếm sự tiện nghi, linh hoạt và chủ động. Đây không chỉ là một chiếc xe điện mini SUV, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp mở ra những trải nghiệm trọn vẹn ở bất cứ nơi đâu.