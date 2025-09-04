Bếp nhà sao Việt nào cũng có 3 món đồ "bất bại" này, mua ngay vì dùng quá đỉnh

Khi lướt xem không gian sống của các sao Việt, người hâm mộ không chỉ trầm trồ trước nội thất sang trọng mà còn đặc biệt chú ý đến căn bếp hiện đại. Đây không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trái tim của ngôi nhà, nơi thể hiện đẳng cấp và sự tinh tế.

Vậy đâu là những món đồ nền tảng, là điểm nhấn cho một căn bếp "bất bại" và có công dụng cực kỳ hữu ích mà Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên, Quỳnh Anh Shyn và cả những ngôi sao Vbiz khác đều phải sắm sửa?

Máy rửa bát

Đối với những người nổi tiếng có lịch trình dày đặc, thời gian dành cho gia đình và bản thân quý hơn vàng. Máy rửa bát giúp họ "mua" lại được khoảng thời gian quý giá đó mỗi ngày để nghỉ ngơi, làm việc hay chơi cùng con cái. Hơn nữa, nó giữ cho bồn rửa luôn sạch bong, không còn cảnh bát đĩa chất đống, giúp căn bếp luôn ở trong trạng thái "Instagrammable" - gọn gàng, sạch sẽ và sẵn sàng lên hình bất cứ lúc nào.

Quan trọng hơn cả, việc rửa bằng nước nóng và sấy khô ở nhiệt độ cao giúp diệt 99% vi khuẩn, đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối, điều mà các gia đình có con nhỏ như như Hồ Ngọc Hà luôn đặt lên hàng đầu. Nữ ca sĩ còn từng khoe chiếc máy rửa bát có giá bán gần 100 triệu đồng của mình trên Instagram và dành lời khen ngợi món đồ này.

Chiếc máy rửa bát Gaggenau DF480162F có giá gần 100 triệu đồng trong gian bếp nhà Hồ Ngọc Hà

Nếu như chiếc máy rửa bát nhà Hồ Ngọc Hà vượt quá tầm kinh tế của gia đình bạn, vẫn có nhiều lựa chọn khác đảm bảo công dụng tốt và giá thành phải chăng hơn rất nhiều.

Giá bán máy rửa bát trong khoảng: 14.000.000 - 40.000.000 đồng Tham khảo nơi mua: Shopee

Máy hút mùi

Không chỉ là một chiếc quạt thông gió, máy hút mùi hiện đại chính là "lá phổi" của căn bếp, đặc biệt quan trọng với những ngôi nhà có thiết kế không gian mở, vốn rất được các ngôi sao ưa chuộng.

Thử tưởng tượng, mùi cá kho hay chiên rán đậm đà của ẩm thực Việt có thể dễ dàng ám vào bộ sofa đắt tiền, chiếc rèm cửa sang trọng hay những bộ quần áo hàng hiệu. Máy hút mùi công suất lớn chính là "lá chắn" bảo vệ không gian sống đắt tiền khỏi những mùi khó chịu này, giữ gìn một môi trường sống đẳng cấp và tinh tế. Nó không chỉ giúp căn bếp luôn trong lành mà còn hút sạch khói bếp và các hạt dầu mỡ lơ lửng trong không khí, bảo vệ hệ hô hấp cho cả gia đình. Đó là lý do trong mọi video home-tour của sao Việt, một chiếc máy hút mùi luôn là điểm nhấn không thể thiếu.

Chiếc máy hút mùi thương hiệu Malloca trong bếp nhà hoa hậu Kỳ Duyên cực kỳ nổi bật

Giá bán trong khoảng: 4.000.000 - 35.000.000 (tuỳ mẫu mã) Tham khảo nơi mua: Shopee

Bếp điện

Bếp từ hay bếp điện đã và đang thay thế hoàn toàn bếp gas trong các căn bếp hiện đại nhờ sự vượt trội về tính an toàn, thẩm mỹ và hiệu quả. Không có ngọn lửa trần, không lo rò rỉ gas, tự động ngắt khi không có nồi và các tính năng khóa trẻ em... Đây là ưu tiên số một của các gia đình có con nhỏ. Bên cạnh đó, thẩm mỹ tối giản của mặt kính đen bóng, phẳng lì tạo nên một vẻ đẹp liền mạch, hiện đại, và cực kỳ dễ vệ sinh. Cuối cùng, hiệu suất đun nấu của bếp điện cao hơn nhiều so với bếp gas, giúp nấu nướng nhanh chóng hơn, tiết kiệm từng phút quý giá trong cuộc sống bận rộn của họ.

Thử ngắm nhìn gian bếp "kẹo ngọt" được decor cực hút mắt của Quỳnh Anh Shyn thì chiếc bếp điện được đặt ngay trung tâm gian bếp và mang tính thẩm mỹ cao, cũng như không chiếm quá nhiều diện tích.

Bức ảnh gian bếp của Quỳnh Anh Shyn có đủ 3 món "bất bại": máy rửa bát, máy hút mùi, bếp điện

Giá bán trong khoảng: 14.000.000 - 28.000.000 đồng Tham khảo nơi mua: Shopee





Ngoài ra, sự kiện "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm - Siêu Nhanh Siêu Rẻ" đã chính thức lên sóng trên Shopee. Từ nay đến ngày 11.9, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Voucher Xtra giảm đến 3 triệu đồng, chuỗi deal siêu rẻ chỉ từ 9.000 đồng cùng ưu đãi Freeship 0 đồng mọi đơn (kèm điều kiện). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/99



