Tự hào Việt Nam tôi đó: Từ em nhỏ đến cụ già vùng sâu vùng xa đều có thể trải nghiệm triển lãm ảo 3D “95 năm Cờ Đảng soi đường”!

Trải nghiệm triển lãm ảo 3D: Để không ai bị bỏ lại phía sau

Để tạo điều kiện cho người dân cả nước và kiều bào chưa có cơ hội tiếp cận, triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”, diễn ra từ 28/8 - 5/9/2025 đã được số hoá với công nghệ 3D hiện đại. Triển lãm ảo 3D tái hiện chính xác không gian trưng bày thực tế tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Và dù mới được giới thiệu tới công chúng những ngày qua, dự án công nghệ này đã thu hút đông đảo người trải nghiệm nhờ kết hợp hài hòa giữa việc phát triển công nghệ hiện đại và nội dung chính luận.

Triển lãm ảo 3D “95 năm Cờ Đảng soi đường” tái hiện chính xác không gian trưng bày thực tế tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Việt Nam. Bạn chỉ cần truy cập đường link: https://dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm để trải nghiệm trọn vẹn.

Dù ở thành thị hay vùng sâu vùng xa, chỉ cần thiết bị kết nối Internet là đồng bào cả nước và cộng đồng Việt kiều ở nước ngoài có thể bắt đầu hành trình tương tác, học hỏi những kiến thức về lịch sử Đảng thông qua phương thức thể hiện sinh động. Từ việc tìm hiểu thông tin đăng tải trên những bức tường nội dung, trải nghiệm xem phim trên các màn LED, sân khấu thực cảnh ảo tái hiện các màn biểu diễn tại triển lãm thực tế… tất cả đều hướng tới mục tiêu để không ai bị bỏ lại phía sau trong ngày lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hình ảnh phân khu 7 trong không gian triển lãm ảo 3D (ảnh động trên) và thực tế (ảnh dưới).

Em Ngô Hạ Vũ (12 tuổi, Hà Nội) chưa có cơ hội tới tham quan triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” nhưng rất muốn được khám phá các hiện vật lịch sử quý giá tại đây. Do bận lịch trực vào dịp lễ, mẹ của Hạ Vũ chưa thể đưa em đi chơi. Nhưng nhờ có triển lãm ảo 3D, Hạ Vũ đã có thể “dạo chơi” trong các phân khu được tái hiện như thực tế. “Cháu thích nhất là Phân khu 2 vì có sân khấu rộng, có cả xác máy bay B52 nữa ạ! Chị Tô Lệ Trân - mẹ Hạ Vũ cũng bày tỏ: “Con hào hứng vì trải nghiệm công nghệ tương tác hấp dẫn, không phải bài học lịch sử khô khan. Hoạt động này thực sự rất ý nghĩa với các con, để thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh của cha anh và trân trọng bầu trời tự do, hoà bình hôm nay!”. Từ em nhỏ tới các cô bác, các cụ ở vùng sâu, vùng xa, ai ai cũng có thể trải nghiệm Triển lãm nhờ công nghệ xóa nhòa khoảng cách.

Em Hạ Vũ (12 tuổi, Hà Nội) rất hào hứng khám phá trải nghiệm công nghệ và những chiến thắng lẫy lừng của chú bộ đội.

Bạn Quản Thuỳ Trang (Phú Thọ) không có cơ hội tham quan triển lãm thực tế nhưng vẫn có thể trải nghiệm không gian và các hiện vật tái hiện sinh động tại đây.

Người xem có thể bắt đầu trải nghiệm “nhập vai” để bước vào dòng chảy lịch sử 95 năm vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Giải mã” những điểm nhấn về Content Tech ứng dụng trong triển lãm ảo 3D

Triển lãm số “95 năm Cờ Đảng soi đường” là triển lãm ảo 3D đầu tiên về lịch sử Đảng, tái hiện trực quan, sinh động không gian 8 phân khu tại sự kiện thực tế, mang những nội dung chính luận về lịch sử hình thành, phát triển và vai trò của Đảng đến với công chúng. Trong đó, các nội dung chính luận được truyền tải chính xác và đầy đủ trên nền tảng số thông qua sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân, với sự tham gia triển khai của đơn vị công nghệ eWings và đội ngũ nội dung của Athena CM by VCCORP.

Về công nghệ, để mang đến trải nghiệm mượt mà cho người xem, đội ngũ eWings đã phát triển triển lãm ảo trên Unity 6.0 với nền tảng WebGL, cho phép truy cập trực tiếp qua trình duyệt trên cả PC và thiết bị di động. eWings cũng đồng thời áp dụng nhiều công nghệ cốt lõi để tái hiện không gian triển lãm 3D như cơ chế tương tác vật thể giúp xoay chuyển để xem chi tiết thông tin hiện vật, mô hình 3D PBR chất lượng cao, nén texture đa mức (PC, Mobile) nhằm cân bằng giữa chất lượng và hiệu năng…

Hệ thống cho phép người tham quan thoải mái “dạo bước” trong các không gian triển lãm khi mỗi thao tác chạm, xoay hay di chuyển đều mở ra một trải nghiệm trực quan với âm thanh, hình ảnh và tư liệu đầy đủ

Ông Vũ Trọng Nhật - Giám đốc sản phẩm VCCorp/Lotus & Founder eWings cho biết, để đảm bảo tốc độ tải tại khu vực vùng sâu, vùng xa mà vẫn giữ được độ sắc nét ngay cả khi phóng to hiện vật, eWings đã tối ưu dung lượng trên web qua việc giảm poly, texture atlas, streaming video, hỗ trợ caching trình duyệt, tích hợp AI xử lý hình ảnh trong một số công đoạn. Đây là những công đoạn phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp kinh nghiệm lâu năm trong nghề của các chuyên gia để tái hiện trọn vẹn giá trị hiện vật trên nền tảng số, giúp bà con mọi miền cùng có có hội trải nghiệm triển lãm ảo.

Về nội dung, đội ngũ Athena CM by VCCORP đã xông pha thực địa nhiều ngày, học hỏi, nghiên cứu từ hàng trăm tư liệu lịch sử Đảng, tham vấn các chuyên gia, cố vấn từ Báo Nhân Dân để đảm bảo truyền tải chính xác nội dung chính luận lên nền tảng ảo 3D sáng tạo. Thông qua đó, đội ngũ triển khai nội dung đã cố gắng bám sát quy trình kiểm soát ở mức độ cao từ đó đảm bảo mọi thông tin, kiến thức đến với công chúng đều sát với thực tế, mang tới cho đồng bào trải nghiệm trọn vẹn cả về công nghệ lẫn nội dung.

Dự án Content Tech tiên phong, kết hợp công nghệ 3D và nội dung chính luận mang theo niềm tự hào Việt Nam của đội ngũ thực hiện nhằm truyền thông - giáo dục thành công về lịch sử Đảng vinh quang.

Vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng sự kiện trọng đại của đất nước, eWings và Athena nhận định dự án triển lãm ảo 3D không chỉ đơn thuần là một sản phẩm công nghệ mà còn là hoạt động truyền thông - giáo dục quy mô lớn về lịch sử Đảng. Ngoài mục tiêu lớn nhất là đưa không gian triển lãm đến với đông đảo công chúng, các đơn vị này còn mong muốn khẳng định năng lực tiên phong của các đơn vị công nghệ Việt Nam trong việc ứng dụng 3D và AI xử lý hình ảnh vào thực tiễn.

Vượt lên tất cả, dự án được thực hiện với tinh thần “không ngừng sáng tạo, không ngừng tìm tòi”, mang đến trải nghiệm chỉn chu, chất lượng và giàu tính ứng dụng, từ đó khơi gợi niềm tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Để tham quan triển lãm số “95 năm Cờ Đảng soi đường” tích hợp công nghệ hiện đại, mời quý vị truy cập vào địa chỉ: dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm

