Thêm một mẫu Galaxy S25 vừa được ra mắt, giá từ 16,69 triệu đồng

Mới đây, Samsung giới thiệu Galaxy S25 FE, mẫu smartphone mới thuộc dòng Galaxy S25, hướng đến nhóm người dùng muốn trải nghiệm công nghệ flagship với chi phí thấp hơn.

Samsung Galaxy S25 FE kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S25, với thân máy mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, đồng thời toát lên vẻ tinh tế trong từng đường nét.

Dòng máy này có màn hình 6,7 inch, tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sống động. Ngoài ra, khung viền Armor Aluminum được cải tiến mới giúp tăng độ bền và hoàn thiện thiết kế tinh tế hơn. Nó có độ dày 7,7mm và nặng 190gr.

Với Galaxy AI tích hợp sẵn, S25 FE có thể tự hào với các tính năng AI được thiết kế để hoạt động trên cả giọng nói, cảm ứng và đầu vào hình ảnh, giúp tương tác liền mạch hơn. Các công cụ như Gemini Live, Now Bar và Circle to Search with Google làm nổi bật cách AI đang được sử dụng để cung cấp hỗ trợ theo ngữ cảnh, cập nhật được cá nhân hóa và truy cập thông tin nhanh chóng.

Galaxy S25 FE sở hữu camera trước 12 MP nâng cấp, tích hợp ProVisual Engine thế hệ mới, tối ưu khả năng selfie và giảm nhiễu khi chụp thiếu sáng. Các công cụ chỉnh sửa AI như Chỉnh sửa tạo sinh, Portrait Studio hay Auto Trim hỗ trợ loại bỏ chi tiết thừa, tinh chỉnh ảnh và chọn khoảnh khắc nổi bật trong video. Tính năng Nightography và Super HDR cải thiện trải nghiệm quay chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Về phần cứng, máy được trang bị pin 4.900 mAh, sạc nhanh có dây 45W và buồng tản nhiệt lớn hơn 10%, giúp duy trì hiệu năng ổn định. Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, tần số quét 120Hz, khung Armor Aluminum cải tiến và thiết kế mỏng nhẹ mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái.

Về pin, S25 FE được trang bị viên pin 4.900mAh kết hợp buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 10%, giúp thiết bị vận hành mượt mà, phản hồi nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W.

Tại Việt Nam, Galaxy S25 FE mở bán từ ngày 12/9 với giá từ 16,69 triệu đồng cho bản 128 GB, 18,49 triệu đồng cho bản 256 GB và 21,99 triệu đồng cho bản 512 GB. Người mua sớm sẽ nhận được ưu đãi giảm giá đến 3,5 triệu đồng tùy phiên bản, cùng 6 tháng dùng thử miễn phí Google AI Pro.