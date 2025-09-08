Jennie (BLACKPINK) bắt tay Apple ra mắt tai nghe đỏ Ruby đẹp mỹ mãn: Mở bán 5 phút cháy hàng!

Lấy cảm hứng từ album solo đầu tay Ruby, chiếc tai nghe Jennie x Beats Solo 4 khoác lên mình màu đỏ Ruby Red sang trọng, đi kèm nơ đỏ có thể tháo rời, biểu tượng RJ (viết tắt của Ruby Jane) trên headband và đệm tai được trang trí họa tiết gợi nhớ đến phong cách âm nhạc cá nhân của nữ ca sĩ.

Hộp đựng cũng được thiết kế đồng bộ với gam màu và biểu tượng này, biến sản phẩm thành món phụ kiện thời trang đậm chất Jennie, không chỉ để nghe nhạc mà còn là một item thể hiện cá tính.

Biểu tượng RJ in trên headband đủ để người dùng nhận ra ngay đây là phiên bản đặc biệt kết hợp cùng Jennie

Về mặt công nghệ, phiên bản Jennie giữ nguyên những thông số ấn tượng của Solo 4 bản tiêu chuẩn. Tai nghe sở hữu thời lượng pin lên đến 50 giờ, tích hợp công nghệ Spatial Audio theo dõi chuyển động đầu, hỗ trợ phát lại lossless qua USB-C, tương thích cả iOS lẫn Android. Người dùng có thể linh hoạt kết nối qua Bluetooth 5.3, USB-C hay jack 3.5mm.

Với trọng lượng chỉ 217g cùng cặp driver 40mm, sản phẩm mang đến chất âm sống động, thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Đặc biệt, chỉ cần sạc 10 phút đã có thể sử dụng liên tục 5 tiếng, đáp ứng nhu cầu di chuyển và làm việc bận rộn của người dùng.

Hộp đựng màu đỏ cũng slay không kém cạnh tai nghe

Mẫu tai nghe đã sold-out tại Apple Trung Quốc, Nhật Bản sau chưa đầy 5 phút mở bán

Jennie x Beats Solo 4 chính thức lên kệ từ ngày 5/9 với mức giá 199,99 USD (Khoảng 5,2 triệu đồng) tại Mỹ, ngang bản tiêu chuẩn. Sau ít phút mở bán, sản phẩm nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh - phản ánh rõ sức hút mạnh mẽ của sự kết hợp giữa thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới và ngôi sao Kpop đình đám.

Đây là lần hợp tác thứ hai giữa Jennie và Beats, sau chiến dịch Beats Solo Buds vào năm 2024. Việc tiếp tục đồng hành cùng một thương hiệu công nghệ lớn như Apple không chỉ khẳng định vị thế biểu tượng thời trang và âm nhạc của Jennie, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của cô trong việc tạo nên những xu hướng toàn cầu.