Thông tin người đang muốn mua iPhone 17 Pro Max cần biết

Một tuần trước khi sự kiện Awe Dropping diễn ra, nơi Apple được kỳ vọng sẽ chính thức giới thiệu iPhone 17, thị trường công nghệ đang nóng lên từng ngày với những thông tin trái chiều về giá bán. Giữa lúc người hâm mộ còn lo lắng iPhone thế hệ mới sẽ tăng giá mạnh, một báo cáo mới từ JPMorgan mang lại tín hiệu khá tích cực.

Theo nghiên cứu được trích dẫn từ 9to5Mac, nhiều khả năng Apple sẽ giữ nguyên mức giá cơ bản cho iPhone 17 hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ.

Các tin đồn cho rằng iPhone 17 Pro Max có thể sẽ trông như thế này. (Ảnh: Zain bin Awais/CNET)

Cụ thể, mẫu iPhone 17 Pro có thể áp dụng chiến lược tương tự iPhone 15 Pro Max trước đó, tức loại bỏ phiên bản bộ nhớ 128GB. Điều này khiến giá khởi điểm của iPhone 17 Pro tăng thêm 100 USD (khoảng 2,63 triệu đồng), nhưng bản chất là mức giá mới đi kèm dung lượng cao hơn, không phải một lần tăng giá thực sự.

Trong khi đó, iPhone 17 Air - chiếc máy siêu mỏng được cho là sẽ thay thế dòng iPhone 16 Plus - hiện vẫn còn khá nhiều bí ẩn. Với thiết kế mới, Apple có thể định vị dòng Air ở phân khúc cao hơn một chút, mức giá được dự đoán nằm trong khoảng 899 - 949 USD (tương đương 23,64 - 24,95 triệu đồng).

Báo cáo của JPMorgan đưa ra dự đoán giá khởi điểm cho toàn bộ dòng iPhone 17 như sau: iPhone 17 giữ nguyên ở mức 799 USD, iPhone 17 Air nằm trong khoảng 899 - 949 USD (tăng khoảng 50 USD), iPhone 17 Pro có giá 1.099 USD (tăng 100 USD nhờ dung lượng bộ nhớ cao hơn) và iPhone 17 Pro Max tiếp tục giữ giá 1.199 USD.

Tuy nhiên, dù thông tin từ JPMorgan mang đến sự lạc quan, giới công nghệ vẫn cho rằng mọi thứ cần chờ đợi đến khi Apple chính thức công bố vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Nhất là khi đối thủ Google vẫn giữ nguyên mức giá cho Pixel 10, áp lực cạnh tranh có thể khiến Apple chọn cách “án binh bất động” về giá. Nhưng trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng leo thang, việc iPhone tiếp theo có giá cao hơn vẫn không phải điều quá bất ngờ.

Nhiều tin đồn cho biết công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng từ ngày 12/9. Những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9. Năm nay, Việt Nam có thể cũng nằm trong danh sách những quốc gia mở bán iPhone 17 đợt đầu tiên.