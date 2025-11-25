Hai kịch bản khó lường của bão số 15 vào nước ta, miền Trung đối mặt mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 7h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, dự báo trong hôm nay (25/11), áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Khoảng đêm 25/11, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2025.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 15. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa, có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung.

"Hiện tại các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản, bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian tác động vào khoảng ngày 28-30/11, cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra cũng có kịch bản bão đi lên phía Bắc, hoặc tan trên biển với xác suất 35%", ông Khiêm đưa ra nhận định ban đầu.

Khoảng từ 28-30/11, từ Đà Nẵng - Lâm Đồng khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng , trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Các diễn biến của bão sau ngày 27 còn khó lường, cả về cường độ và quỹ đạo, cần liên tục cập nhật các bản tin mới nhất từ cơ quan khí tượng.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng chiều 26-28/11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.