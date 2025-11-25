Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Thanh Ka (tên gọi khác là Ngân), sinh ngày 17/8/1989, trú tại thôn Phước Thọ, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phát thông báo truy nã Phạm Thị Thanh Ka.

Theo hồ sơ, bị can Ka bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) khởi tố ngày 26/4/2025 về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, khi đang trong quá trình điều tra, Ka đã rời khỏi nơi cư trú là thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, địa danh hiện được xác lập là thôn Phước Thọ, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Ngay sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633822097, địa chỉ số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.