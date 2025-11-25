Hà Nội hỗ trợ Gia Lai thêm 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị , Ban Bí thư giao, trên cơ sở thống nhất giữa hai địa phương, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội quyết định tiếp tục hỗ trợ hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao kinh phí hỗ trợ khẩn cấp ban đầu của TP Hà Nội cho tỉnh Gia Lai để khắc phục hậu quả mưa lũ, ngày 22/11. Ảnh: PV.

Thành ủy Hà Nội giao UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để hỗ trợ kịp thời, bảo đảm triển khai nhanh nhất dự án xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông nhằm giúp người dân địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo triển khai chi viện khẩn cấp cho tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Cùng với hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai, Hà Nội cũng đã trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Ngày 24/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong tiếp tục trao 30 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà với mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.