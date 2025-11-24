Hà Nội đồng lòng hướng về miền Trung: Hàng loạt điểm tập kết hàng cứu trợ mọc lên khắp nơi, từng gói quà kèm lời nhắn gửi trọn yêu thương

Những ngày gần đây, khi tình hình mưa lũ tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và một số khu vực Tây Nguyên trở nên nghiêm trọng, nhiều người dân Hà Nội đã chủ động mang nước uống, mì gói, áo mưa, quần áo sạch và các nhu yếu phẩm tới các điểm tập kết để gửi vào miền Trung.

Trưa 24/11, trên phố Ô Chợ Dừa, Tôn Đức Thắng một trong những điểm tiếp nhận sôi động nhất, không khí hỗ trợ diễn ra gần như cả ngày, bất kể nắng hanh hay trưa muộn.

Hàng loạt điểm tập kết hàng cứu trợ mọc lên khắp nơi, từng gói quà kèm lời nhắn gửi trọn yêu thương

Vào khoảng 12 giờ trưa, khi nhiều người vừa tranh thủ rời văn phòng, dòng người mang theo những túi hàng cứu trợ vẫn nườm nượp. Trên vỉa hè, những thùng nước được đặt ngay ngắn, từng bịch mì, bao gạo, từng túi quần áo sạch được các tình nguyện viên phân loại liên tục để kịp đóng gói. Giữa tiếng còi xe, tiếng gọi nhau sắp xếp hàng, cảm giác chung là sự vội vã nhưng đầy ấm áp.

Tại nhiều tuyến phố và khu dân cư ở Hà Nội, người dân mang nước uống, mì gói, áo mưa và quần áo sạch tới các bàn tiếp nhận hàng cứu trợ.

Người dân Hà Nội mang nhu yếu phẩm đến các điểm tập kết để gửi về miền Trung trong những ngày mưa lũ.

Những thùng mì gói được người dân mang đến ủng hộ, người góp công người góp của mong phần nào giúp đỡ đồng bào vùng lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn

Các điểm tập kết luôn đông đúc, dòng người nối dài mang theo các mặt hàng thiết yếu

Chị Nguyễn Thu Hà (nhân viên văn phòng) vừa đặt xuống hai thùng mì gói vừa nói: "Nhìn cảnh bà con miền Trung chạy lũ mà thương quá. Tôi không đi được, nên tranh thủ giờ nghỉ trưa mua ít đồ gửi vào, hy vọng hỗ trợ được phần nào."

Nhiều người không thể đến trực tiếp thì đặt shipper giao hàng tận nơi. Một shipper cho biết trong buổi sáng anh đã giao hàng cứu trợ tới ba điểm khác nhau: "Khách nhắn rõ là gửi miền Trung. Chạy hơi vất vả nhưng việc này ý nghĩa nên mình thấy vui."

Nhiều người không thể đến trực tiếp thì đặt shipper giao hàng tận nơi

Những bao gạo được chất thành đống chuẩn bị đưa lên xe cứu trợ để gửi đến tay đồng bào miền Trung

Ngoài lương thực thực phẩm thì số lượng lớn quần áo cũng được người dân quyên góp

Những bịch quần áo được chú thích rõ ràng về cân nặng, tuổi tác để dễ dàng hơn cho những tình nguyện viên

Những món đồ nhỏ nhưng thiết thực, giúp người dân vượt qua những ngày mưa lũ đầy khó khăn.

Thuốc men được người dân phân loại, đóng túi nhỏ cẩn thận, chuẩn bị gửi đến bà con vùng lũ.