Khánh Hoà thông báo khẩn

Ngày 24/11, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 (Ban 7) cùng Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa đã phát đi thông báo khẩn về vận hành điều tiết hồ Sông Chò 1 và hồ Suối Dầu.

Theo Ban 7, tính đến 6 giờ 30 sáng 24/11, mực nước hồ Sông Chò 1 đã đạt cao trình +164,0m, tương đương 84,3% dung tích thiết kế. Hồ tiếp tục đón lượng nước lớn do trên lưu vực Sông Chò xuất hiện mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24h, lưu lượng về hồ dao động từ 70-100 m3/s.

Để giảm mực nước và đảm bảo an toàn đập trong thời điểm mưa lũ, Ban 7 triển khai vận hành điều tiết nước bắt đầu từ 13 giờ ngày 24/11/2025. Lưu lượng ban đầu được duy trì ở mức nhỏ nhất 50 m³/s và sẽ được tăng dần theo diễn biến thực tế. Trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ lưu lượng xả lớn hơn và sẽ giảm xuống vào ban đêm từ 17 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau để hạn chế tác động cho vùng hạ du.

Ban 7 cho biết khi mực nước hồ đạt đến ngưỡng tràn +157,7m, đơn vị sẽ theo dõi tình hình thực tế để dừng việc điều tiết và chuyển sang thi công trở lại. Trong quá trình xả, Ban 7 phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi tỉnh để cập nhật liên tục mực nước sông Cái và các khu vực hạ du. Việc điều tiết luôn tuân thủ nguyên tắc không gây gia tăng thêm mức độ ngập lụt cho vùng thấp hơn hạ du công trình.

Đơn vị đã đề nghị UBND các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền cùng UBND các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang chủ động thông báo cho người dân để kịp thời ứng phó.

Cũng trong ngày 24/11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa cũng thông báo về việc điều chỉnh vận hành hồ Suối Dầu. Lúc 5 giờ sáng 24/11, mực nước hồ Suối Dầu ghi nhận ở cao trình 40,00m, lưu lượng nước về hồ dao động từ 71,0 đến 75,0 m³/s.

Để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du, Công ty tiến hành điều tiết nước hồ từ 15 giờ ngày 24/11 đến 15 giờ ngày 28/11/2025. Trong giai đoạn này, lưu lượng điều tiết nhỏ nhất được duy trì ở mức 30,0 m³/s và lưu lượng lớn nhất 80,0 m³/s. Việc xả lưu lượng lớn hơn được thực hiện vào ban ngày từ 7 giờ đến 17 giờ, sau đó giảm dần vào ban đêm.

Đối với khu vực hạ du hồ Suối Dầu, Công ty cho biết việc duy trì mực nước hồ kết hợp với mưa trên lưu vực và triều cường có khả năng làm tăng mức nước, dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp thuộc xã Suối Dầu, xã Cam Lâm, xã Suối Hiệp, xã Diên Lạc, xã Diên Khánh và khu vực ven sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang và phường Bắc Nha Trang. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng, đơn vị đề nghị UBND các xã, phường chủ động thông báo rộng rãi để người dân nắm bắt và có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Hiện các đơn vị quản lý công trình thủy lợi của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, lưu lượng nước về các hồ và sẽ điều chỉnh phương án điều tiết trong trường hợp tình hình thực tế có biến động so với dự kiến.