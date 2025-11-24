5 năm gắn kết và đồng hành, MUJI hoà nhịp sống Việt Nam qua từng câu chuyện kể

Chẳng hào nhoáng cách biệt, thương hiệu với sắc nâu be ấm áp đã tạo nên một không gian thân thiện để khách ghé qua trải nghiệm và rồi dễ dàng phải lòng sự giản dị và tinh tế, nhẹ nhàng.

MUJI đến không phải để nổi bật, mà để hòa nhịp sống Việt Nam

Với nhiều người, MUJI là một nơi thân quen để tìm lại sự bình yên mỗi khi cuộc sống trở nên quá căng thẳng. Đã có không ít người bị chinh phục bởi sự chân thành và dịu dàng mà thương hiệu này mang lại. Từng bước chậm rãi dạo quanh cửa hàng, khách như đang tận hưởng một khoảng "me-time" đúng nghĩa. Như với Tâm Bùi - một nhiếp ảnh gia đã rong ruổi khắp thế giới, thường xuyên phải di chuyển, làm việc trong nhiều môi trường áp lực – nơi đây lại càng trở thành điểm dừng chân quen thuộc mỗi khi cần thả lỏng.

"Có ai giống mình không, lúc nào làm việc căng thẳng quá thì mình hay đi vô store của MUJI Việt Nam dạo quanh" – Tâm Bùi chia sẻ

Còn với Jun Phạm, tình yêu dành cho Nhật Bản khiến MUJI trở thành "người bạn đồng hành" một cách tự nhiên. Những món đồ nhỏ bé như bút gel, sổ tay, chiếc hộp, cho đến trang phục — tất cả đều đúng với triết lý giản đơn và tinh tế mà anh yêu thích. Chúng dần trở thành một phần nhịp sống của Jun: nhẹ nhàng, gọn gàng và rất mực dụng tâm.

Chia sẻ về mối duyên với người bạn Nhật Bản này, Vlogger Giang Ơi bộc bạch: "Đầu năm 2020, ở Việt Nam chưa có MUJI nên mình tranh thủ mua một cuốn sổ ở Singapore trong dịp công tác. Đó cũng là năm mà vợ chồng mình bắt đầu xây căn nhà hiện tại, vì vậy trong sổ tràn ngập ghi chép về thiết kế, thi công, ngân sách, những nét vẽ mặt bằng nguệch ngoạc… Cuối năm ấy, thương hiệu cũng đặt chân về tới Việt Nam."

Với gia đình beauty blogger Trinh Phạm, MUJI cũng âm thầm hiện diện trong cuộc sống bình dị, từ những buổi cuối tuần thư giãn cho đến những lựa chọn nhỏ để chăm sóc con cái.

Không chỉ trong những khoảnh khắc gia đình ấm áp, MUJI còn gắn bó với nhiều người theo những cách rất riêng. Họ có thể tìm cho mình những chiếc áo t-shirt cơ bản mặc hàng ngày, một chiếc bình nước tiện dụng đem đi mọi nơi; sắm cho căn hộ mới một bộ bàn ghế gỗ cao su vừa vặn, hài hòa; hoặc thoải mái trò chuyện ở khu vực cafe hay ngả thử lên chiếc ghế lười quen thuộc như "tại gia" - ngay chính trong cửa hàng.

"Tựa Như Nước, Như Không Khí " - đó là cách thương hiệu Nhật hiện diện với triết lý đề cao những điều đơn giản và thiết yếu. Và rồi, tinh thần ấy đã thật sự "hoà nhịp sống Việt Nam", theo từng bước chậm rãi - quan sát, lắng nghe và thấu hiểu.

5 năm hòa nhịp sống - cùng Việt Nam xây đắp những giá trị vững bền

Với người Việt, mời một "người bạn" vào nhà là một cách thể hiện sự tin tưởng và gắn bó. Và "người bạn" ấy cũng đã khéo léo "nhập gia tùy tục", hòa mình vào nhịp sống nơi đây nhẹ nhàng, tự nhiên mà tinh tế. Như câu chuyện về mối duyên cùng MUJI của diễn viên Khả Ngân, bắt đầu chỉ từ sự tò mò với một chai toner nhưng rồi lại gắn bó với cả bộ sữa rửa mặt, kem dưỡng đến serum chính vì sự nhẹ nhàng, lành tính và hiệu quả - đủ để mến yêu, đủ để kết nối và duy trì.

Ở một góc rất Việt Nam, tâm lý lựa chọn những món đồ bền bỉ, thiết thực và phù hợp với nhu cầu hằng ngày luôn hiện hữu. Giữa vô vàn lựa chọn, người Việt luôn ưu tiên những sản phẩm thật sự hữu dụng, mang lại giá trị lâu dài. Và đó cũng chính là cách MUJI tạo ra sản phẩm chân phương, mộc mạc, tập trung vào công năng và nâng cao trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày. Chính tinh thần đơn giản mà trọn vẹn ấy lại hòa nhịp hoàn hảo với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu, hướng con người về những giá trị cơ bản và tốt đẹp nhất.

Kỷ niệm 5 năm tại Việt Nam, MUJI vẫn đang tiếp tục hành trình xây đắp những giá trị vững bền cùng Việt Nam. Trên hành trình ấy, MUJI vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản: giản dị, tử tế và hòa nhịp cùng đời sống địa phương thông qua các hoạt động sản xuất, điều chỉnh thiết kế phù hợp với khí hậu, lối sống và tính cách của người Việt, phản ánh sự thấu hiểu và tôn trọng văn hóa Việt Nam, bằng sự kết nối, hợp tác với cộng đồng địa phương.

Ngày 28/11, cửa hàng flagship MUJI Lê Thánh Tôn chính thức tái khai trương - trở thành cửa hàng có diện tích lớn nhất trong tổng số 17 cửa hàng khắp Việt Nam. Một không gian quen thuộc nhưng được làm mới, nơi mỗi góc nhỏ đều mang đến cảm giác bình yên, giản dị và rất "về nhà". Hãy cùng MUJI đón chờ khoảnh khắc đặc biệt này nhé.