Lời khai của Lương Cao Phúc - nghi phạm đánh người bất tỉnh sau va chạm giao thông

Ngày 24/11, Công an phường Phú Lương (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã triệu tập nghi phạm Lương Cao Phúc (20 tuổi, ở xã Bình Minh, Hà Nội) để điều tra hành vi đánh người đàn ông bất tỉnh sau mâu thuẫn đi đường.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 22/11 tại ngõ 4 phố Xốm. Thời điểm này, Phúc xảy ra va chạm giao thông với anh N.Đ.M. (37 tuổi, trú phường Phú Lương) khi đi ngược chiều. Hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Phúc đã tấn công mạnh khiến anh M. gục xuống, bất tỉnh tại chỗ và phải đi cấp cứu. Sau khi gây án, nam thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lương Cao Phúc - Ảnh: VTC News

Do nghi phạm che kín mặt, không rõ biển số xe nên công tác truy vết ban đầu gặp khó khăn. Cảnh sát đã rà soát camera diện rộng và vận động người dân cung cấp thông tin.

Sau 24 giờ, đến 20h ngày 23/11, Công an phường Phú Lương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự xác định được đối tượng trong vụ xô xát này là Lương Cao Phúc.

Thông tin trên Dân Trí cho hay, làm việc với cơ quan Công an, Lương Cao Phúc khai xảy ra va chạm giao thông với anh M., sau đó hai bên cãi vã. Sau đó, nạn nhân rút dùi cui điện ra khiến Phúc lao vào tấn công, làm anh M. gục xuống.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 22/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ xô xát tại lối vào chung cư Vesta, phường Phú Lương. Theo thông tin chia sẻ, vụ việc xảy ra giữa hai người đàn ông trong lúc tham gia giao thông. Ban đầu, họ tranh cãi gay gắt, liên tục lời qua tiếng lại, rồi dẫn đến xô xát. Trong clip, một thanh niên trẻ liên tiếp ra đòn tấn công đối phương.

Đỉnh điểm của vụ việc là cú đá mạnh khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Nam thanh niên còn lao đến đấm thẳng vào mặt nạn nhân đang nằm bất động. Chỉ khi thấy đối phương không còn phản ứng, thanh niên mới rời khỏi hiện trường.