Bắt giữ Nguyễn Minh Được sinh năm 1978

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, vào lúc 5h00 ngày 18/11, trong quá trình thực hiện công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch, Công an phường La Gi phát hiện một nam thanh niên nằm ngủ trước sân nhà bà Trần Thị Đỗ (sinh năm 1958), trú tại Tổ dân phố 10 Bình Tân, phường La Gi, có biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Minh Được bị bắt giữ đối tượng cùng tang vật

Qua kiểm tra, nam thanh niên khai tên Nguyễn Minh Được (SN 1978), hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phan Rí Cửa (cũ), nay là xã Phan Rí Cửa.

Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng tuần tra phát hiện trong túi quần trước bên trái có 01 bịch nylon màu trắng được hàn kín, bên trong chứa 10 đoạn ống nhựa, gồm: 05 đoạn ống nhựa màu cam, bên trong chứa chất dạng rắn; 05 đoạn ống nhựa màu hồng, bên trong chứa chất dạng rắn.

Đối tượng Được khai nhận đây là 10 tép ma túy loại heroin, được một người đàn ông tên Dũng mua giúp tại khu vực Xóm Sình (thuộc Tổ dân phố 10 Bình Tân) với giá 1.000.000 đồng vào tối 17/11/2025 để sử dụng. Tổ tuần tra đã tiến hành bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việc phát hiện, bắt giữ kịp thời đối tượng tàng trữ ma túy thể hiện hiệu quả của công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm bình yên cho Nhân dân.