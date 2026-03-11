Ngày 11/3, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết, tại đây vừa thực hiện ca mổ lấy thai cho sản phụ N.T.K.Q. (26 tuổi) khi thai được 37 tuần tuổi. Bé trai chào đời nặng 3kg, có tình trạng tổng quát ổn định. Ca mổ do ê kíp sản khoa của bệnh viện thực hiện, với sự tham gia trực tiếp của BS-CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc bệnh viện.

Ngay sau khi chào đời, trẻ được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 siêu âm tim – phổi ngay tại phòng mổ để đánh giá tình trạng tim mạch và hô hấp. Kết quả cho thấy cấu trúc tim hai thất của trẻ được duy trì, thất phải phát triển tốt và đảm bảo chức năng bơm máu. Chức năng hô hấp của bé ổn định, thích nghi tốt với môi trường ngoài tử cung.

Các bác sĩ quyết định mổ bắt con khi tuổi thai được 37 tuần

Đây được xem là kết quả tích cực của ca can thiệp tim bào thai đã thực hiện hơn 3 tháng trước. Trước đó, khi thai được 24 tuần tuổi, trong lần chị Q. khám thai định kỳ, các bác sĩ phát hiện thai nhi có dấu hiệu tim bẩm sinh phức tạp. Sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 để đánh giá chuyên sâu.

Kết quả siêu âm tim thai xác định thai nhi mắc bệnh không lỗ van động mạch phổi kèm vách liên thất kín – một dạng dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp. Trong bệnh lý này, đường thoát máu từ thất phải lên động mạch phổi bị tắc hoàn toàn, khiến máu không thể lưu thông bình thường từ tim lên phổi.

Bé trai từng bị dị tật tim chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3kg

Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ nhận thấy buồng thất phải của thai nhi ngày càng nhỏ lại và chức năng suy giảm nhanh. Nếu không can thiệp kịp thời, cấu trúc tim của thai nhi có nguy cơ phát triển theo dạng tuần hoàn một thất – tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ sau sinh. Nếu may mắn sống sót, trẻ cũng sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tim phức tạp với tiên lượng khó khăn.

Trước diễn tiến nặng của bệnh, các chuyên gia của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành hội chẩn và thống nhất thực hiện thủ thuật thông tim – nong van động mạch phổi bào thai xuyên tử cung khi thai gần 28 tuần tuổi. Mục tiêu của thủ thuật là tái lập dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi, qua đó tạo điều kiện cho buồng thất phải tiếp tục phát triển và duy trì cấu trúc tim hai thất.

Kết quả siêu âm tim cho thấy, dị tật tim bẩm sinh trẻ mắc phải đã được sửa chữa thành công trong ca can thiệp thông tim bào thai trước đó

Trong ca can thiệp diễn ra ngày 6/1/2026, ê kíp gặp không ít khó khăn do màng van động mạch phổi của thai nhi dày bất thường khiến dây dẫn đường (guidewire) không thể xuyên qua theo kỹ thuật thông thường. Trước tình huống này, các bác sĩ đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kỹ thuật. Ê kíp sử dụng kim 20gauge luồn qua kim 18gauge để chọc thủng màng van, tạo đường thông ban đầu. Sau đó, guidewire được đưa qua vị trí van và tiến hành nong van bằng bóng.

Bóng nong được bơm tổng cộng 4 lần. Sau mỗi lần bơm, các bác sĩ đánh giá lại dòng chảy qua van. Kết quả ghi nhận dòng máu từ thất phải ra động mạch phổi được tái lập. Sau hơn 1 giờ can thiệp, ê kíp 2 bệnh viện đã thực hiện thành công thủ thuật. Một lượng dịch rất nhỏ tràn vào khoang màng ngoài tim nhưng nằm trong giới hạn kiểm soát.

Kỹ thuật thông tim bào thai đang tạo nên 'phép màu' cho những trẻ không may mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp ngay trong thai kỳ

Sau ca can thiệp, thai nhi tiếp tục được theo dõi định kỳ trong suốt thai kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ. Các kết quả siêu âm tim thai trong những tuần sau đó cho thấy buồng thất phải phát triển tốt hơn và chức năng tim ổn định. Đến tuần thai thứ 37, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai chủ động. Sự chào đời khỏe mạnh của bé trai là kết quả của quá trình theo dõi và điều trị liên tục suốt thai kỳ, đồng thời cho thấy hiệu quả của kỹ thuật can thiệp tim bào thai trong những trường hợp dị tật tim nặng.

Theo BS Ngọc Hải, can thiệp tim bào thai là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như sản khoa, tim mạch nhi, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh. Việc thực hiện thành công kỹ thuật này không chỉ giúp cải thiện tiên lượng cho thai nhi mà còn mở ra cơ hội phát triển tim bình thường cho trẻ ngay từ trong bụng mẹ.