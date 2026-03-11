Chụp ảnh bàn tay, phát hiện được bệnh hiếm gặp

Viết trên tạp chí khoa học The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, các nhà nghiên cứu Yuka Ohmachi và Hidenori Fukuoka từ Đại học Kobe (Nhật Bản) cho biết họ đã phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới có thể giúp chẩn đoán bệnh to đầu chi - một chứng bệnh hiếm gặp - với độ chính xác cao.

Công cụ AI mới giúp phát hiện căn bệnh hiếm gặp - to đầu chi - với độ chính xác cao - Ảnh: ĐẠI HỌC KOBE

To đầu chi là một rối loạn nội tiết hiếm gặp xảy ra khi tuyến yên sản xuất quá mức hormone tăng trưởng, thường do một khối u lành tính gây ra ở tuổi trưởng thành

Tình trạng này khiến các mô mềm và xương ở bàn tay, bàn chân và khuôn mặt phát triển bất thường, to ra một cách chậm rãi theo thời gian. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như tiểu đường, cao huyết áp và giảm đáng kể tuổi thọ.

Trong một quần thể 100.000 người, bệnh to đầu chi ảnh hưởng đến khoảng 8 đến 24 người, khiến nó được coi là một bệnh hiếm gặp.

Tuy nhiên, đây là căn bệnh khó chẩn đoán và lại gây hậu quả lớn, nên một phương pháp tiện lợi, nhanh chóng để sàng lọc bệnh nhân là rất cần thiết.

Để chứng minh hiệu quả của công cụ AI mới, nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã tuyển chọn 725 tình nguyện viên, trong đó một nửa là bệnh nhân to đầu chi.

Hơn 11.000 hình ảnh về mu bàn tay và nắm đấm tay của họ đã được cung cấp để công cụ này sàng lọc.

Kết quả cho thấy công cụ AI này đã giúp xác định chính xác 88% những người mắc bệnh to đầu chi, cũng như loại bỏ chính xác 93% những người không mắc bệnh.

Một số bác sĩ chuyên khoa nội tiết cũng được cung cấp cùng một bộ ảnh. Kết quả đối chiếu cho thấy mô hình AI của Đại học Kobe chẩn đoán chính xác hơn cả bác sĩ. Vì vậy, công cụ mới hứa hẹn là một "lưới lọc" hiệu quả, dễ tiếp cận cho căn bệnh hiếm gặp này.