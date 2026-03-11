Nữ ca sĩ quyết định trữ đông trứng 2 lần khi mới ngoài 20 tuổi: Nhiều phụ nữ ngoài 30 mới thấy đây là lựa chọn khôn ngoan

Ở tuổi 35, nữ ca sĩ người Anh Rita Ora vẫn bận rộn với âm nhạc, truyền hình và các dự án cá nhân. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là sự nghiệp mà là một quyết định cô đã đưa ra từ hơn 10 năm trước: trữ đông trứng khi mới ngoài 20 tuổi.

Trong cuộc trò chuyện với Women's Health UK, giọng ca của các bản hit như Hot Right Now hay I Will Never Let You Down cho biết cô đã trải qua hai lần trữ đông trứng khi 24 và 27 tuổi.

"Thời điểm đó, bác sĩ nói với tôi rằng đây là lúc tốt nhất để bảo quản những quả trứng có chất lượng tốt nhất. Đó thực sự là lời khuyên rất giá trị", Rita Ora chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết khi bước vào tuổi 30, cô mới càng thấy quyết định này có ý nghĩa: "Bây giờ tôi có nhiều người bạn đang rất loay hoay với chuyện sinh con. Còn tôi cảm thấy việc trữ đông trứng giống như mở rộng thêm lựa chọn cho tương lai".

Ông Wael Saab- Giám đốc y khoa và chuyên gia sinh sản tại Trung tâm Sức khỏe Sinh sản và Di truyền (CRGH, Anh), đã chia sẻ cụ thể quy trình trữ đông trứng cũng như những yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi thực hiện như sau:

Trữ đông trứng thực chất là gì?

Theo ông Wael Saab, trữ đông trứng là phương pháp bảo quản trứng của phụ nữ ở nhiệt độ cực thấp để sử dụng cho việc mang thai trong tương lai.

Quy trình thường bắt đầu bằng việc bác sĩ đánh giá sức khỏe tổng thể và kiểm tra dự trữ buồng trứng để xem còn bao nhiêu trứng trong buồng trứng.

Sau đó, phụ nữ sẽ được tiêm hormone kích thích buồng trứng trong khoảng 10-12 ngày. Các mũi tiêm này được thực hiện dưới da vùng bụng.

Trong thời gian này, bác sĩ sẽ theo dõi phản ứng của buồng trứng bằng siêu âm và xét nghiệm, thường khoảng 3-4 lần.

Khi các nang trứng phát triển đạt yêu cầu, bệnh nhân sẽ được tiêm mũi kích rụng trứng. Khoảng 36-38 giờ sau, bác sĩ sẽ tiến hành chọc hút trứng.

Thủ thuật này thường kéo dài khoảng 15 phút và được thực hiện dưới gây mê nhẹ. Một kim nhỏ sẽ được đưa qua đường âm đạo vào buồng trứng để thu thập trứng.

Sau khi hoàn tất, bệnh nhân nghỉ ngơi tại phòng khám khoảng 30 phút trước khi về nhà.

Thời điểm tốt nhất để trữ đông trứng

Theo các chuyên gia, tuổi tác là yếu tố quan trọng nhất đối với khả năng sinh sản.

Theo ông Saab, khi phụ nữ lớn tuổi, cả số lượng lẫn chất lượng trứng đều giảm dần, đặc biệt là nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể.

Vì vậy, thời điểm lý tưởng để trữ đông trứng thường là trước 35 tuổi, thậm chí nhiều người lựa chọn làm điều này từ cuối tuổi 20 hoặc đầu tuổi 30.

Điều quan trọng là tỷ lệ thành công khi mang thai phụ thuộc vào tuổi của trứng khi được trữ đông, chứ không phải tuổi của người phụ nữ khi sử dụng trứng sau này.

Trứng đông lạnh có thể lưu trữ bao lâu?

Tại Anh, theo quy định hiện hành, trứng có thể được lưu trữ tới 55 năm, với thời hạn gia hạn từng giai đoạn 10 năm.

Công nghệ này giúp nhiều phụ nữ không còn phải vội vàng sinh con chỉ vì "đồng hồ sinh học".

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng trữ đông trứng chỉ nên được xem như phương án dự phòng, chứ không phải "tấm vé bảo đảm" cho việc mang thai sau này.

Theo dữ liệu từ các phòng khám sinh sản, mỗi quả trứng đông lạnh chỉ có khoảng 7-8% khả năng dẫn đến một ca sinh sống, nếu trứng được trữ đông khi người phụ nữ 35 tuổi hoặc trẻ hơn.

Ngoài ra, không phải tất cả trứng đều sống sót sau quá trình rã đông.

Tuy vậy, nếu trứng vượt qua được giai đoạn này, chúng thường hoạt động gần như tương tự trứng tươi khi được thụ tinh.

Những rủi ro có thể gặp khi trữ đông trứng

Trong quá trình điều trị, phụ nữ có thể cảm thấy đầy bụng, mệt mỏi hoặc khó chịu nhẹ.

Ngoài ra cũng có một số rủi ro hiếm gặp như:

Nhiễm trùng

Chảy máu

Đông máu

Không đáp ứng với thuốc

Hội chứng quá kích buồng trứng

Một hiểu lầm phổ biến về trữ đông trứng

Theo chuyên gia, nhiều người nghĩ rằng việc lấy trứng để trữ đông có thể khiến phụ nữ mãn kinh sớm hơn. Nhưng thực tế, điều này không đúng.

Quá trình trữ đông trứng không làm thay đổi tiến trình sinh sản tự nhiên của cơ thể.

"Trữ đông trứng chỉ là một phương án dự phòng cho tương lai, và thực tế có nhiều phụ nữ sau này thậm chí không cần sử dụng đến những quả trứng đã trữ đông" , ông Saab cho biết.

(Theo Independent)