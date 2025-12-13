Hai anh em ruột chết đuối thương tâm dưới hồ nước gần nhà

Sáng 13/12, lãnh đạo UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ 2 anh em ruột chết đuối thương tâm dưới hồ nước gần nhà.

Nạn nhân là cháu K.B.TN. (8 tuổi) và K.B.T.Ng. (4 tuổi), cùng trú tại buôn Kry, xã Ea Hiao.

Ngày 12/12, mẹ của 2 cháu nhỏ đi làm thuê cho người dân trong vùng. Chiều cùng ngày, đi làm về, người mẹ không thấy con ở nhà nên nhờ người đi tìm kiếm.

Hai em nhỏ chết đuối thương tâm.

Sau đó, người dân phát hiện thi thể của cả 2 cháu ở dưới hồ nước gần nhà. Sau vụ việc, chính quyền xã Ea Hiao đã cử người thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Do gia đình các cháu thuộc hộ nghèo của xã nên nhiều cá nhân đứng ra kêu gọi để hỗ trợ kinh phí mai táng. Được biết, bố 2 cháu bé đang ở xa nhà, người mẹ phải vất vả làm thuê khắp vùng để nuôi con.

Cách đây hơn 1 tháng, tại Đà Nẵng cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Cụ thể, lúc 11h ngày 9/11, một nhóm gồm 5 học sinh rủ nhau tắm suối Nước Na thuộc thôn 1, xã Trà Tập, Đà Nẵng thì nước chảy xiết khiến cả 5 em bị cuốn trôi .

Trong đó, 3 em may mắn trôi vào bờ, được cứu sống. Còn 2 em Hồ Văn L. (13 tuổi, học sinh lớp 7) và Hồ Văn S. (8 tuổi, học sinh lớp 3, cùng trú xã Trà Tập) bị nước cuốn mất tích.

Nhận được thông tin, UBND xã Trà Tập huy động các lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc theo tuyến suối Nước Na. Thi thể của 2 em được tìm thấy sau đó.