Khởi động Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte, Cùng bé lớn khôn 2025", đặt mục tiêu hỗ trợ 140.000 hũ sản phẩm cho trẻ vùng cao

Mỗi em bé đều cần lớn lên bằng cả yêu thương và dinh dưỡng đủ đầy. Nhưng trên thực tế, trẻ ở nhiều vùng miền vẫn đang đối mặt với vấn đề dinh dưỡng, nhất là những em bé vùng cao còn chưa được tiếp cận đến nguồn dinh dưỡng đủ đầy. Theo Bản tin Y tế Lai Châu 12/2024, trẻ dưới 5 tuổi ở địa phương có 16,75% nhẹ cân và 22,38% thấp còi, cao hơn mức trung bình cả nước.

Từ năm 2024, Zott Monte đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao. Bước sang năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác này với quy mô lớn hơn thông qua chương trình cộng đồng "Mẹ bên Mẹ, cùng bé lớn khôn" và Quỹ dinh dưỡng 2025, đáp ứng nhu cầu chăm sóc dinh dưỡng của trẻ em tại những vùng còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, cộng đồng "Mẹ bên Mẹ, cùng bé lớn khôn" là nền tảng để các bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và đồng hành cùng nhau trong hành trình nuôi con.

Hình ảnh ký kết tại buổi gặp gỡ báo chí

Quỹ đặt mục tiêu trao tặng 140.000 hũ Zott Monte, gồm:

- 70.000 hũ do Zott Monte đóng góp ngay tại thời điểm công bố Quỹ.

- 70.000 hũ được gây quỹ từ sự tham gia của cộng đồng thông qua hoạt động chia sẻ nội dung.

Người dùng có thể đóng góp bằng cách:

Chia sẻ video từ Facebook/TikTok của Monte Việt Nam kèm hashtag: #MebenMe #CungBeLonKhon #ZottMonte



Video Tiktok: https://www.tiktok.com/@vangsuamonte/video/7579596248609557777

Video Facebook: https://www.facebook.com/share/v/14Q4Uk1cyGG/



Tham gia cộng đồng tại zottmontecungbelonkhon.vn, chia sẻ "Phiếu mẹ giỏi" lên Facebook (công khai) với hashtag trên



Mỗi lượt chia sẻ hợp lệ tương ứng 01 hũ sản phẩm được bổ sung vào Quỹ để gửi tới trẻ em vùng cao.

Chương trình hướng đến việc giúp mỗi em bé đều được lớn khôn với cả yêu thương và dinh dưỡng đủ đầy, đồng thời thúc đẩy sự kết nối và hỗ trợ giữa bố mẹ trong hành trình chăm sóc trẻ.