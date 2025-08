Hà Nội: Thanh niên 20 tuổi đột ngột ngất xỉu, ngừng tim khi đang tập gym

Theo hồ sơ bệnh án ghi lại, vào ngày 29/7/2025, người bệnh đang tập gym thì đột ngột gục xuống mất ý thức đã được nhân viên phòng tập đã ép tim và gọi cấp cứu 115. Sau 15 phút, nhân viên cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường tiếp tục cấp cứu ngừng tim và đánh sốc điện 3 lần phá rung cho nạn nhân thì xuất hiện tim đập trở lại. Ngay lập tức người bệnh được chuyển vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E vào lúc 14h50 ngày 29/7/2025.

Theo hồ sơ bệnh án ghi lại, vào ngày 29/7/2025, người bệnh đang tập gym thì đột ngột gục xuống mất ý thức đã được nhân viên phòng tập đã ép tim và gọi cấp cứu 115. Ảnh minh họa: Internet

Nhận được tin báo của cấp cứu 115 có một người bệnh 20 tuổi, ngừng tim cần được cấp cứu khẩn cấp, ngay lập tức, Bệnh viện E đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ” toàn bệnh viện với sự tham gia của nhiều bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như cấp cứu, tim mạch, hồi sức tích cực… tập trung tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện E để “chờ” cấp cứu người bệnh. Người bệnh được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê glasgow 5 điểm, đồng tử giãn… Người bệnh được đặt nội khí quản thở máy, dùng thuốc an thần, chống phù não và được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc.

BS Nguyễn Thị Ly – Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho biết, đánh giá đây là người bệnh nặng, tiên lượng xấu nên các bác sĩ tiếp tục tiến hành hồi sức tích cực cho người bệnh và chỉ định thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt. Ảnh minh họa: Internet

BS Nguyễn Thị Ly giải thích, do người bệnh hôn mê sau ngừng tuần hoàn nên các bác sĩ đã lựa chọn kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để cứu sống người bệnh. Đây là phương pháp sử dụng các kỹ thuật làm lạnh để kiểm soát thân nhiệt người bệnh xuống mức thấp (từ 32°C đến 36°C tùy trường hợp cụ thể). Hạ thân nhiệt giúp giảm chuyển hoá tế bào, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy, ổn định màng tế bào thần kinh, hạn chế phù não, ức chế phản ứng viêm và giảm sản sinh các chất oxy hoá tự do để bảo vệ não và các mô cơ quan. Tuy nhiên, để kỹ thuật đạt được hiệu quả tối đa thì việc sơ - cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay tại nơi xảy ra là vô cùng quan trọng. May mắn là người bệnh này được cấp cứu sớm, thời gian ngưng tim trước khi vào viện ngắn và được hồi sinh tim phổi ngay lập tức nên người bệnh hồi phục tương đối tốt.

TS.BS Vũ Văn Bạ – Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E - là bác sĩ tim mạch tham gia hội chẩn cho người bệnh này, phân tích, sau khi hội chẩn, các bác sĩ tim mạch nghĩ đến khả năng người bệnh bị rối loạn nhịp thất nguy hiểm gây ngừng tim đột ngột. Một trong rối loạn nhịp nguy hiểm gây ngừng tim thường gặp ở nam giới, trẻ tuổi đó là rung thất vô căn. Đây là rối loạn nhịp gặp ở người bệnh ngừng tim mà không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng về cấu trúc tim, bệnh mạch vành hay bệnh lý chuyển hóa sau khi đã làm đầy đủ các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Tuy gọi là "vô căn", nhưng thực tế y học đã xác định được một số cơ chế và yếu tố nền tiềm ẩn liên quan.

Nam thanh niên được cứu sống ngoạn mục khi ngừng tim đột ngột. Ảnh: Bệnh viện E

TS.BS Vũ Văn Bạ cho biết thêm, một số bệnh rối loạn nhịp nguy hiểm tuy không có biểu hiện từ trước nhưng là nguyên nhân gây ngừng tim có thể kể đến là hội chứng Brugada, hội chứng QT dài, hội chứng tái cực sớm, hay bệnh thoái hóa cơ tim thất phải... đây là nhóm bệnh chủ yếu liên quan đến bất thường gen, chỉ có thể nhận biết sớm qua khám sàng lọc tim mạch…

Theo TS.BS Vũ Văn Bạ, hướng điều trị tiếp theo sau khi người bệnh được điều trị hồi sức qua giai đoạn nguy hiểm, người bệnh sẽ được tiếp tục khảo sát các bất thường nếu có (tim mạch, thần kinh, chuyển hoá…). Dự kiến, người bệnh sẽ được cấy máy phá rung tự động (ICD) dự phòng đột tử cho bệnh rung thất vô căn trước khi ra viện. Ảnh: Bệnh viện E

Các bác sĩ khuyến cáo, việc ngừng tim đột ngột có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi và ở mọi giới tính. Mặc dù, hoạt động thể dục là cần thiết, nhưng phải tùy theo từng độ tuổi và tình trạng sức khỏe để áp dụng các phương pháp tập luyện phù hợp, không nên tập luyện quá gắng sức. Cần có lối sống lành mạnh, tránh srtess, chế độ dinh dưỡng phù hợp. Đặc biệt, khi thấy có dấu hiệu đau ngực, kéo dài hơn 10-15 phút, đau gây ngưng thở… thì cần đến ngay Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E để khám và điều trị kịp thời.