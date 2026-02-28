Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND nhằm thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.



Hà Nội sẽ khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần. Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu trong quý I/2026, Sở Y tế chủ trì rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế tại các đơn vị trực thuộc, đề xuất phương án đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Cùng với đó, chuẩn hóa các quy trình tiếp đón, hướng dẫn người bệnh, quy trình khám, chữa bệnh; thực hiện công khai, minh bạch các quy trình; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, thái độ phục vụ và chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế…

Bên cạnh đó, cần rà soát mạng lưới các cơ sở y tế, tích hợp quy hoạch chuyên ngành y tế vào Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Triển khai mô hình hợp tác giữa các bệnh viện Trung ương, bộ, ngành, các bệnh viện tuyến thành phố với y tế cơ sở.

Hà Nội cũng yêu cầu từ tháng 3 sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, trong đó sử dụng AI phân tích hình ảnh (X-quang, CT, MRI...) nhằm phát hiện sớm ung thư, đột quỵ, bệnh lý tim mạch và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng. Cùng với đó, xây dựng Bộ tiêu chí thể lực - tầm vóc học sinh Hà Nội.

Để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, UBND TP Hà Nội yêu cầu 126 xã, phường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, nhân lực cho các trạm y tế đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

Sở Tài chính ban hành danh mục dự án để công khai, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của tư nhân, hợp tác công tư, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư. Ưu tiên dành quỹ đất sạch, đất thu hồi của các dự án, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất dành cho y tế. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ giường bệnh của các bệnh viện ngoài công lập đạt 25% trên tổng số giường bệnh của các bệnh viện.

Đáng chú ý, ở quý II/2026, Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội và các cơ quan liên quan có kế hoạch thực hiện khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm 1 lần cho người dân thành phố.

Về lĩnh vực an sinh y tế - chăm sóc người yếu thế và người dễ bị tổn thương, thành phố yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, địa phương phát triển mô hình "kinh tế bạc" dựa trên nhu cầu và tiềm năng của xã hội già hóa. Trọng tâm là các lĩnh vực y tế lão khoa, chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, công nghệ hỗ trợ sức khỏe, dịch vụ an sinh và bảo hiểm.

Về nội dung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế tài chính, bảo đảm nguồn lực, Hà Nội yêu cầu Sở Y tế từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản, trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Thời gian thực hiện từ quý III/2026.

Ttrong quý IV/2026, Sở Y tế phải hoàn thành văn bản chấp thuận về việc xây dựng Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội trở thành bệnh viện thông minh…

Theo kết quả điều tra dân số, tính đến giữa năm 2024, Hà Nội là thành phố có quy mô dân số khoảng 8,6 triệu người.