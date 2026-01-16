Hà Nội: Phát hiện nhiều sản phẩm tươi sống tại siêu thị không có hạn sử dụng

Ngày 15/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026 tại siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân (tầng hầm B1, dự án hỗn hợp nhà ở dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học, số 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn liên ngành đã phát hiện vi phạm về nhãn mác hàng hóa đối với thực phẩm tươi sống. Cụ thể, tại khu vực quầy kệ bán hàng, đoàn kiểm tra ghi nhận tem nhãn của 24 khay má đùi gà, 16 khay cá hồi, 6 khay cồi ốc bươu, 19 khay đùi ếch tươi và thân trước ếch chỉ thể hiện ngày cân (ngày đóng gói tại siêu thị) mà không thể hiện ngày sản xuất.

Trong kho mát, đoàn phát hiện 4 khay cánh gà không có tem nhãn. Tại kho đông lạnh, có một số khay gà không tem nhãn mác, không ngày sản xuất và không có hạn sử dụng.

Khi Đoàn kiểm tra tiến hành xác suất nguồn gốc một số sản phẩm bất kỳ, đại diện siêu thị chưa xuất trình được đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm làm việc.

Đại diện Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở phải khắc phục ngay các tồn tại, đặc biệt là quy trình ghi nhãn sản phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân

Đối với số lượng thực phẩm vi phạm được phát hiện tại thời điểm kiểm tra, Đoàn yêu cầu cơ sở tự bảo quản nguyên trạng, niêm phong chờ ý kiến xử lý của Ban Chỉ đạo công tác ATTP phường Phương Liệt.

Phường Phương Liệt có trách nhiệm tiếp tục làm việc với đại diện siêu thị để làm rõ các vấn đề về hồ sơ nguồn gốc, đồng thời tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định.