Xét xử Đinh Thị Lan xúc phạm vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng

Sáng 16/1, TAND khu vực 7 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bị cáo bị cáo buộc có hành vi xúc phạm Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án triệu tập vợ chồng Nguyễn Phương Hằng; Công ty CP Đại Nam; Quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương (cũ) với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, một điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người tham gia tố tụng khác.

Bà Đinh Thị Lan được triệu tập đến tòa trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xúc phạm danh dự, uy tín 10 cá nhân.

Phiên tòa do Thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm Chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa gồm hai kiểm sát viên Trần Quang Trung và Trần Thị Hải Huyền.

Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Thị Lan là chủ tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo đã tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng thông qua tài khoản này.

Kết luận giám định ngày 17/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông (cũ) xác định: nội dung 6 video clip có thông tin bịa đặt, sai sự thật; xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đồng thời đăng tải các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Hành vi của Đinh Thị Lan được xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ban đầu bị cáo Lan khai 6 video clip do mình ghi hình tại nhà riêng trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) và đăng tải lên kênh YouTube “Lan Đinh”. Bị cáo thừa nhận tự quay hình và phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, sau đó bị cáo thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn trên nhưng cho rằng mình không đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan chính là người đăng tải các video clip này.

Đáng chú ý, trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bị xét xử về hành vi xúc phạm 10 cá nhân, trong đó có bà Đinh Thị Lan, thì người này từng được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.