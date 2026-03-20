Hà Nội năm 2065 sẽ trở thành siêu đô thị toàn cầu, GRDP 1.920 tỷ USD, thu nhập 2,5 tỷ đồng/người

Định hướng mang tính bước ngoặt này vừa được nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Hà Nội không chỉ được yêu cầu phát triển tương xứng vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà phải trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt cả nước.

Sông Hồng là trục phát triển mới của Hà Nội.

Lộ trình bứt phá thu nhập

Để đạt mốc siêu đô thị toàn cầu, Nghị quyết vạch ra lộ trình tăng trưởng GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn) hai con số cho Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Cụ thể:

Đến năm 2030: Tăng trưởng bình quân trên 11%/năm. Quy mô kinh tế đạt trên 113 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD. Kinh tế số đóng góp ít nhất 40%. Đặc biệt, thành phố phải cơ bản giải quyết dứt điểm vấn nạn ngập úng, ô nhiễm và ùn tắc.

Đến năm 2035: Tiếp tục duy trì đà tăng trên 11%/năm. GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD; thu nhập bình quân vọt lên mức tối thiểu 18.800 USD.

Đến năm 2045: Quy mô GRDP chạm mốc 640 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người tối thiểu đạt 42.000 USD, đưa Hà Nội vào nhóm các thành phố có thu nhập cao trong khu vực.

Tầm nhìn 2065: Khi quy mô nền kinh tế đã rất lớn, tốc độ tăng trưởng duy trì trên 5%/năm. GRDP cán mốc 1.920 tỷ USD; thu nhập bình quân đạt 95.000 USD/người/năm.

Với quy mô gần 2.000 tỷ USD này, kinh tế Hà Nội trong tương lai sẽ tương đương với quy mô hiện tại của các siêu đô thị hàng đầu thế giới như New York (Mỹ) hay Tokyo (Nhật Bản).

Mở rộng không gian ngầm, làm 100 km đường sắt đô thị

Song song với các chỉ tiêu kinh tế, Thủ đô sẽ chuyển đổi mô hình từ "quy hoạch tĩnh" sang "quy hoạch động và mở" với tầm nhìn 100 năm. Mô hình đô thị đa trung tâm, đa cực sẽ dần thành hình.

Hạ tầng giao thông công cộng được xác định là "xương sống" của sự phát triển. Ngay trong năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị.

Đô thị sẽ phát triển theo hướng nén, gắn với các điểm trung chuyển (TOD). Không gian ngầm được mở rộng tối đa, ưu tiên giao thông xanh và tăng diện tích cây xanh.

Không gian sinh thái dọc các dòng sông lớn và khu vực Ba Vì sẽ được giữ lại làm nền tảng xanh cho thành phố.

Định hình Trung tâm tài chính Hoàn Kiếm - Tây Hồ

Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tục, Hà Nội sẽ chuyển đổi mô hình kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được chọn làm hạt nhân nghiên cứu và phát triển (R&D). Thành phố sẽ ưu tiên trải thảm đỏ cho các ngành công nghệ cao như: Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), bán dẫn và công nghệ sinh học…

Đáng chú ý, một Trung tâm tài chính tầm cỡ sẽ được định hình và phát triển tại trục không gian Hồ Hoàn Kiếm – Hồ Tây – Sông Hồng.

Cùng với đó, các lĩnh vực logistics, công nghiệp văn hóa, kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, kết hợp với liên kết vùng để tạo ra không gian phát triển không giới hạn cho Thủ đô.

Theo số liệu từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, năm 2025 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Hà Nội thu ngân sách vượt ngưỡng 600.000 tỷ đồng. Tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 8,5%. Quy mô nền kinh tế hiện ước đạt 63,5 tỷ USD, đóng góp khoảng 12,5% vào tổng GDP của cả nước.