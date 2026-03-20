Đang ngồi sấy tóc, con rắn khủng dài cả mét bất ngờ trườn vào cửa khiến 3 người phụ nữ “dựng tóc gáy”, hoảng loạn bỏ chạy thoát thân

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tưởng kinh hoàng khi một "vị khách không mời" bất ngờ ghé thăm tiệm cắt tóc khiến tất cả hốt hoảng. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/3 vừa qua.





Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, 3 người phụ nữ đang ngồi sấy tóc bên trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài sân. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ một con rắn khủng dài cả mét bất ngờ bò từ bên ngoài sân vườn vào tận cửa nhà.

Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy, cả 3 người phụ nữ hốt hoảng rời khỏi ghế, tìm cách bỏ chạy thoát thân. Riêng "vị khách không mời" thì liên tục cuộn người bò hẳn vào bên trong nhà.

Không rõ “cuộc chạm trán” kết thúc thế nào, nhưng chỉ vài giây xuất hiện của con rắn cũng đủ khiến dân mạng xem đi xem lại mà vẫn rùng mình.

Dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi “bủn rủn” trước tình huống hi hữu. Một số ý kiến bày tỏ: “Xem mà nổi da gà, đang ngồi trong nhà mà rắn bò vào thế này thì chỉ có xách dép chạy. Tôi mà gặp chắc sợ tái mặt, ám ảnh luôn”.

Bên cạnh đó, cũng có người hài hước cho rằng: “Khách này chắc không cần cắt tóc, chỉ cần làm mọi người ‘dựng tóc gáy’ là đủ rồi!”.

Một số khác lại nhắc nhở nên cẩn trọng khi sống ở khu vực có nhiều cây cối, đồng thời khuyến cáo cần gọi lực lượng chuyên nghiệp để xử lý rắn thay vì tự ý tiếp cận.