Cận cảnh khối tài sản gây choáng của Mr Pips: 41 ô tô hạng sang, 45 sổ đỏ, hơn 1.000 miếng vàng,... bị kê biên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Mr Pips bị cáo buộc đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.

Phó Đức Nam từng khoe khoang sự giàu có khi đầu tư thành công để lôi kéo người khác tham gia chứng khoán quốc tế, ngoại hối trước khi bị bắt giữ - Ảnh: FBNV

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ, kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam và các bị can trong vụ án, gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, bất động sản, phương tiện hạng sang và nhiều tài sản xa xỉ khác.

Theo kết luận điều tra, riêng tiền mặt được lực lượng chức năng thu giữ trực tiếp là khoảng 76,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu USD cũng bị thu giữ, cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, baht Thái, nhân dân tệ và các đồng tiền khác.

Lực lượng chức năng còn kê biên 45 bất động sản, trong đó có 34 sổ đỏ bản gốc cùng hàng chục sổ tiết kiệm tại các ngân hàng khác nhau.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng thu giữ lượng vàng rất lớn với hơn 1.000 miếng vàng các loại, bao gồm vàng SJC 1 lượng, vàng 1 chỉ và nhiều dạng trang sức.

Ngoài tiền và vàng, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài sản xa xỉ như khoảng 60 đồng hồ cao cấp thuộc các thương hiệu nổi tiếng, 33 túi xách hàng hiệu, ví tiền điện tử, cùng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.

Trong số tài sản bị thu giữ, có 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn. Dàn xe này quy tụ nhiều thương hiệu hạng sang và siêu xe, như 8 chiếc Mercedes-Benz, 5 Porsche, 4 Jaguar, BMW, Mazda, Lexus và VinFast mỗi hãng 2 chiếc.

Ngoài ra còn có các dòng xe đặc biệt đắt tiền như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Audi, Volvo, Subaru và Mini. Nhiều phương tiện thuộc nhóm siêu xe có giá trị rất lớn như Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Lamborghini Urus hay Porsche 911 Turbo S.

Theo điều tra, loạt xe sang được mua theo nhiều hình thức khác nhau, một số được đơn vị tư nhân nhập mới, một số được mua lại nhằm mục đích rửa tiền và tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo tham gia đầu tư tài chính.

Cảnh sát còn tạm giữ 7 môtô gồm Honda CB1100, Honda CB1300, KTM Duke 390, Honda Dax 125, Harley-Davidson Low Rider El Diablo giới hạn 1.500 chiếc, MV Agusta Rush 1000 giới hạn 300 chiếc để xác minh làm rõ nguồn gốc và phục vụ điều tra.

Ngoài những chiếc “xế hộp” có giá trị cao, những xe mô tô phân khối lớn bị thu giữ trong đường dây này cũng có giá trị hàng chục tới hàng trăm triệu đồng/chiếc.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ 7 mô tô phân khối lớn của các hãng nổi tiếng như Harley-Davidson, KTM, MV Agusta và Honda. Không chỉ dừng lại ở phương tiện, lực lượng chức năng còn kê biên 45 bất động sản, trong đó có 34 sổ đỏ bản gốc.

Các tài sản này bao gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM, cùng hàng loạt thửa đất tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Phần lớn tài sản này được đứng tên người thân, bạn bè hoặc doanh nghiệp.