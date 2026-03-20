Được trả lương 350 triệu/tháng, 3 người "Tổ tư vấn" của siêu lừa nghìn tỷ Mr Pips làm công việc gì?

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam, (tức Mr Pips; SN 1994, TP. Hồ Chí Minh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Ông trùm Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, khoảng năm 2015, Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi, quê Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (46 tuổi, quê Hải Phòng) quen và chơi thân do cùng tham gia một phái võ và cùng công tác trong lực lượng công an.

Năm 2020, thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm, Phong biết Phó Đức Nam vì lúc này đang là bạn trai của Tâm và Phong cũng biết việc Nam hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex, thuê văn phòng, tuyển dụng, điều hành nhân viên kinh doanh liên lạc, dụ dỗ tham gia đầu tư nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin trên Thanh Niên online cho hay, vào đầu năm 2021, Phó Đức Nam ra Hà Nội và rủ Phong đi ăn cơm, Phong đã hẹn cả Sơn đi cùng. Tại bữa ăn, Nam chủ động giới thiệu mình đang kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex, loại hình kinh doanh chưa được cấp phép tại Việt Nam. Do vậy thỉnh thoảng nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ. Từ đó, "ông trùm" đề xuất thành lập bộ phận pháp chế để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư mà hạn chế rủi ro nếu bị khách kiện nhưng chưa thành công.

Sơn nói cần phải có bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro để làm việc với khách hàng. Cả ba thống nhất để Nam nghiên cứu thêm và sẽ báo lại sau. Khoảng tháng 9/2021, Nam tiếp tục ra Hà Nội và hẹn cả nhóm đi ăn tối. Trong bữa cơm, Nam kể nhân viên bị công an triệu tập do khách hàng kiện vì lừa đảo. Nam lại tha thiết về việc xây dựng bộ phận pháp chế (sau này đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro) và đặt vấn đề về việc thành lập một "Tổ tư vấn" để hỗ trợ cho công ty và Trung tâm quản trị rủi ro.

Lúc này, cả nhóm thống nhất nhiệm vụ chung của "Tổ tư vấn", cụ thể sẽ nhờ luật sư hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.

Ông trùm Phó Đức Nam - Ảnh: Công an Hà Nội

Nhiệm vụ chính của tổ tư vấn là khi nhân viên của Nam bị kiện và bị công an xác minh, triệu tập thì Phong và Sơn có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc, nắm tình hình để biết mức độ nghiêm trọng. Đồng thời "Tổ tư vấn" sẽ tư vấn xem có nên bảo nhân viên đến công an làm việc hay không và nếu đến thì luật sư sẽ đi cùng tư vấn cách khai báo. Trường hợp nhân viên bị bắt giữ rồi thì luật sư sẽ đứng ra làm luật sư bào chữa cho nhân viên đó.

Nam nói bản thân cũng sẽ tham gia vào "Tổ tư vấn" và sẽ báo với công ty để chi trả kinh phí cho Trung tâm quản trị rủi ro và "Tổ tư vấn".

Tổ tư vấn ra đòi gồm ông trùm, 1 luật sư và 2 công an

Không lâu sau đó, "Tổ tư vấn" ra đời, gồm Phó Đức Nam, Phong, Sơn và một luật sư. Nhóm này sinh hoạt trên nhóm Telegram có tên "Đầu tư rượu vang".

Cùng lúc, nhóm này cũng bắt đầu xây dựng "quy tắc ứng xử của Referal" để nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng trao đổi trước với khách, né trách nhiệm khi họ đầu tư thua lỗ. Khi chốt xong các kịch bản, ông trùm Mr Pips thông báo về việc công ty đồng ý thành lập "tổ tư vấn" và sẽ trả cho tổ tư vấn mức thù lao là 350 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nếu tháng nào tư vấn được vụ việc cụ thể thì Nam sẽ chuyển thêm tiền.Hàng tháng hoặc cách một vài tháng, Nam sẽ chuyển tiền cho Phong.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối của các đối tượng phạm tội - Ảnh: CATP Hà Nội.

Theo VnExpress từ tháng 10/2021 đến 6/2023 ông trùm Phó Đức Nam đã chuyển tổng 6,4 tỷ đồng cho các đối tượng trong "Tổ tư vấn". Số tiền này, Phong chuyển cho luật sư tổng 2,22 tỷ đồng và chuyển cho Trường Sơn 2,02 tỷ đồng. Số còn lại 2,198 tỷ đồng Phong hưởng lợi.

Công an kết luận, hành vi của Phong và Trường Sơn đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với "vai trò đồng phạm giúp sức cho Nam". Nhóm này còn hưởng lợi mỗi người hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phong còn bị cáo buộc Rửa tiền khi cầm một tỷ đồng của Nam để mua 4 thửa đất tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.