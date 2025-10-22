Hà Nội lạnh rồi!

Sáng 22/10, người dân Thủ đô Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh đầu tiên của mùa đông khi gió mùa đông bắc tràn về, khiến nền nhiệt giảm sâu chỉ còn khoảng 18 độ C vào lúc 6h30 sáng
Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến nhiều người không khỏi bất ngờ
Nhiều người đã phải mặc áo khoác vào sáng sớm
Trên các tuyến phố như Cầu Giấy, Kim Mã, Tràng Tiền, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và cầu Long Biên, hình ảnh quen thuộc của mùa đông đã xuất hiện
Những chiếc áo trùm đầu được yêu thích trong mùa đông
Người đi đường đội mũ, quàng khăn, mặc áo khoác dày, nhiều người đeo khẩu trang, găng tay để chống lại cái lạnh đầu mùa
Không khí tại khu vực bờ hồ vẫn nhộn nhịp vào buổi sớm
Có người thậm chí đã quàng khăn
Những cốc trà nóng trở nên "đắt khách"
Nhiều người thậm chí mặc áo mưa để chống lạnh
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Thời tiết cả nước ngày thứ tư (22/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ