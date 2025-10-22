Hà Nội lạnh rồi!

Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 09:32 22/10/2025
Sáng 22/10, người dân Thủ đô Hà Nội đã cảm nhận rõ rệt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông khi một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn về.

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 1.

Sáng 22/10, người dân Thủ đô Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh đầu tiên của mùa đông khi gió mùa đông bắc tràn về, khiến nền nhiệt giảm sâu chỉ còn khoảng 18 độ C vào lúc 6h30 sáng


Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 2.

Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 3.

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 4.

Nhiều người đã phải mặc áo khoác vào sáng sớm

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 5.

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 6.

Trên các tuyến phố như Cầu Giấy, Kim Mã, Tràng Tiền, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và cầu Long Biên, hình ảnh quen thuộc của mùa đông đã xuất hiện

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 7.

Những chiếc áo trùm đầu được yêu thích trong mùa đông

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 8.

Người đi đường đội mũ, quàng khăn, mặc áo khoác dày, nhiều người đeo khẩu trang, găng tay để chống lại cái lạnh đầu mùa

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 9.

Không khí tại khu vực bờ hồ vẫn nhộn nhịp vào buổi sớm

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 10.

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 11.

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 12.

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 13.

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 14.

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 15.

Có người thậm chí đã quàng khăn

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 16.

Những cốc trà nóng trở nên "đắt khách"

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 17.

Nhiều người thậm chí mặc áo mưa để chống lạnh

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 18.

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 19.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Thời tiết cả nước ngày thứ tư (22/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ

Hà Nội lạnh rồi!- Ảnh 20.

