Con rùa có hình thù kỳ lạ bất ngờ bò vào vườn nhà dân Quảng Trị, chính quyền lập tức vào cuộc

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 21/10, ông Nguyễn Vũ Thành Long - Phó chủ tịch UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị - cho biết chính quyền địa phương vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng tiếp nhận và thả về tự nhiên một cá thể rùa sa nhân quý hiếm do người dân giao nộp.

Theo ông Long, cá thể rùa có trọng lượng khoảng 0,8kg, sức khỏe bình thường.

Cá thể rùa sa nhân quý hiếm

Trước đó, gia đình bà Mai Thị Niệm, trú tại thôn Uyên Phong, xã Tuyên Hóa, bất ngờ phát hiện con rùa với hình thù kỳ lạ đi lạc vào vườn nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, bà Niệm đã chủ động báo chính quyền địa phương và liên hệ lực lượng kiểm lâm để bàn giao.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Tuyên Hóa phối hợp Trạm Kiểm lâm Cao Quảng xác định đây là rùa sa nhân – một loài động vật nguy cấp, quý hiếm nên đã tiếp nhận và thực hiện các thủ tục và thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên an toàn. Theo thông tin từ báo Lao động, Rùa sa nhân (tên khoa học Cuora mouhotii) thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.