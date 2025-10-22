Bàn giao Vũ Tử Cường cho Công an Trung Quốc

Theo thông tin từ báo Tiền phong Online, ngày 21/10, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất thủ tục, dẫn giải và bàn giao đối tượng Vũ Tử Cường (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Vũ Tử Cường là đối tượng đang bị Công an quận Bảo An (TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) truy nã gắt gao. Theo hồ sơ, người này bị cáo buộc có liên quan đến hành vi tiếp tay cho đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Đối tượng Vũ Tử Cường (ngồi giữa, áo xanh) vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt khi đang trốn tại một khách sạn ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Theo PLO, ngày 23/5/2024, Công an quận Bảo An ra lệnh bắt giữ Vũ Tử Cường. Người này sau đó bỏ trốn sang Việt Nam.

Tiếp nhận thông tin từ công an nước bạn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức rà soát, truy xét.

Các tổ trinh sát của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Vũ Tử Cường đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang nên tổ chức vây bắt.

Công an Khánh Hòa bắt người bị công an Trung Quốc truy nã do liên quan đến hoạt động tiếp tay cho đường dây lừa đảo.



