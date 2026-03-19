Ha Ji Won gần 50 tuổi mà đẹp ác liệt: Bí quyết chống già đơn giản đến khó tin

Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim CLIMAX mới đây, Ha Ji Won khiến dân tình không khỏi bất ngờ thậm chí choáng váng trước nhan sắc và vóc dáng gần như không đổi so với thời trẻ. Ở tuổi 47, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da căng mịn, thần thái rạng rỡ cùng body gọn gàng đáng ngưỡng mộ.

Ha Ji Won khoa vóc dáng thon gọn tại buổi họp báo phim mới CLIMAX. Được biết, để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn này, nữ diễn viên đã phải giảm cân khá nhiều.

Nhan sắc tuổi 47 dưới ống kính quay cận của "Hoàn hậu Ki" đang viral khắp các nền tảng MXH.

Ai cũng biết, để giữ được nhan sắc trẻ trung theo thời gian, người nổi tiếng không chỉ dựa vào một yếu tố đơn lẻ mà là cả một quá trình kết hợp giữa lối sống khoa học, chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen chăm sóc bản thân kỷ luật trong nhiều năm. Ha Ji Won cũng không phải ngoại lệ, việc cô duy trì vẻ ngoài rạng rỡ ở tuổi U50 là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm chính là những bí quyết tưởng chừng rất cơ bản nhưng lại được cô kiên trì áp dụng. Trong một chương trình thực tế, nữ diễn viên đã trực tiếp chia sẻ những thói quen nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng giúp cô giữ gìn nhan sắc bền bỉ theo năm tháng.

Nhan sắc của "Hoàng Hậu Ki" Ha Ji Won sau hơn 1 thập kỷ.

Một trong những thói quen lâu dài nhất của Ha Ji Won là uống nước chanh mỗi ngày. Cô cho biết đã duy trì thói quen này suốt khoảng 15 năm. Nước chanh giúp cơ thể thanh lọc, hỗ trợ tiêu hóa và mang lại làn da tươi sáng từ bên trong.

Bên cạnh đó, cô cũng sử dụng mật ong, đặc biệt là các loại mật ong giàu dưỡng chất như royal jelly, như một phần trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày để tăng cường sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa.

Công thức uống nước chanh pha mật ong mỗi ngày đã được Ha Ji Won duy trì suốt 15 năm.

Sữa ong chúa cũng là món đồ uống "key" trong quy trình chăm sóc da của nữ diễn viên.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ha Ji Won còn có thói quen bổ sung các loại dầu tốt cho cơ thể vào bữa ăn. Cô có thể thêm dầu và muối vào salad, cơm hộp hoặc các món ăn nhẹ trong ngày. Việc bổ sung chất béo lành mạnh giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, đồng thời hỗ trợ làn da luôn mềm mại, có độ đàn hồi.

Một chi tiết thú vị khác là cô rất chú trọng vào việc ăn uống "đơn giản nhưng chất lượng". Những món như dưa leo chấm muối hay các nguyên liệu tự nhiên được cô ưu tiên lựa chọn. Thậm chí, nữ diễn viên còn nhấn mạnh việc sử dụng muối ngọt tốt, giàu khoáng chất, như một cách nhỏ nhưng quan trọng để cải thiện sức khỏe tổng thể.

Điểm chung trong tất cả những thói quen này là sự kiên trì. Không có công thức thần kỳ hay phương pháp phức tạp, Ha Ji Won chọn cách chăm sóc cơ thể từ bên trong, duy trì đều đặn mỗi ngày. Chính lối sống này đã giúp cô giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, tràn đầy năng lượng theo thời gian.