Gon Pink đính chính

Mới đây, thông tin Gon Pink và chồng - Út Vũ xác nhận đã dừng lại sau 5 năm bên nhau khiến không ít người bất ngờ, tiếc nuối. Bởi trước đó, cặp đôi được nhiều người yêu thích khi có ngoại hình đẹp đôi lại hợp nhau trong tính cách, công việc. Gon Pink và Út Vũ cũng đồng hành cùng nhau trong nhiều video vui vẻ, hài hước trên MXH, có cuộc sống giàu sang, đủ đầy.

Tuy nhiên, sau 5 năm chung sống, cả hai cho biết có nhiều định hướng khác nhau, không tìm được tiếng nói chung dù đã nhiều lần hợp - tan, dung hoà. Chính vì vậy Gon Pink và Út Vũ lựa chọn “đường ai nấy đi” một cách yên bình, văn minh. Cả hai cũng rất thoải mái khi vẫn trân trọng đối phương, coi nhau là những người bạn, người thân và sẽ cố gắng để nuôi dạy con chung thật tốt.

Song chính sự yên bình của Gon Pink và Út Vũ trong clip thông báo ly hôn khiến dân tình đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc khi thấy cả hai đều “nhẹ tênh” khi quyết định dừng lại một cuộc hôn nhân. Chưa kể, đoạn clip này còn được vợ chồng Gon Pink quay từ tháng 3/2026 và theo chia sẻ là phải đăng sớm hơn dự định về những tin đồn, nghi vấn liên quan đến mối quan hệ của cả hai nổ ra trên MHX.

Trên Threads, không ít những topic bàn luận về điều này. Thậm chí, có bài đăng còn thẳng thắn đặt nghi vấn Gon Pink đang sử dụng chuyện hôn nhân của mình để làm truyền thông cho phiên megalive vào ngày 20/4 vừa qua. Một số ý kiến còn bày tỏ Gon Pink và Út Vũ không trân trọng hai chữ “gia đình”, xem nhẹ hôn nhân, sự gắn bó,...

Trước những bình luận trái chiều này, trưa ngày 21/4, Gon Pink tiếp tục có bài viết trên fanpage để đính chính.

Cô cho biết bản thân sẽ không bao giờ quên được hơn 24 tiếng vừa qua khi mọi chuyện xảy ra. Gon Pink cũng bày tỏ đã định sẽ không nói gì thêm về câu chuyện này nhưng vì có một số hiểu lầm nên cô buộc phải lên tiếng rõ ràng.

Theo chia sẻ từ nữ TikToker, mỗi tháng cô đều có những phiên livestream cố định, do đó không cần thiết phải dùng chiêu trò truyền thông, PR. Ngoài ra, Gon Pink cũng phân tích về các thời điểm đăng bài, cho rằng đây là cách xử lý phù hợp để tin đồn không đi xa và không gây ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Do đó, Gon Pink bày tỏ mong muốn mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng hơn, khẳng định không lấy chuyện hôn nhân ra để “câu kéo” lượt xem trong livestream.

Cụ thể chia sẻ của Gon Pink trên trang fanpage:

“Thứ nhất, từ trước đến giờ, mỗi tháng Gon đều có 3 phiên Megalive cố định. Phiên hôm qua (20.04.2026) cũng không khác gì những phiên trước đây, càng không phải ngày đôi, ngày giữa tháng, hay có campaign lớn, thậm chí vài “brand ruột kéo số” còn không tham gia được. Nên thật lòng mà nói, đó không phải là một thời điểm “lý tưởng” để làm bất kỳ điều gì mang tính truyền thông PR cả. Thứ hai, sao Gon phải “tự tung tin đồn rồi công bố” lòng vòng chi cho mất 2 bước, mà không là người đầu tiên tự công bố việc này, “đánh úp” bằng việc đang bình thường đùng cái đăng video thông báo ly hôn, thì sẽ tập trung được nhiều tương tác hơn chứ? Thứ ba, nếu mục đích là kéo tương tác cho livestream, thì việc đăng video từ sớm trong ngày, từ đầu phiên live, sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Đằng này Gon lại đăng vào buổi tối, khi phiên live gần kết thúc, nên cũng đã kịp “được gì” khi đăng bài trễ như vậy đâu. Thứ tư, Gon cũng như mọi người, có thể tự phân tích được việc đăng video ngay thời điểm đang live sẽ dễ khiến mọi người hiểu lầm. Nhưng lúc đó, Gon đang ở trong một tình huống rất khó xử và đã phải đắn đo rất nhiều… Khi có rất nhiều bình luận tiêu cực, nhiều thông tin chưa đúng bị lan đi rất nhanh, trên các nền tảng mạng xã hội và ngay trong bình luận của phiên live. Không chỉ ảnh hưởng đến Gon, mà còn liên quan đến nhiều người khác và cả gia đình Gon, trong đó có cả bé Macca. Nếu Gon im lặng, thì mỗi phút trôi qua, mọi thứ lại đi xa hơn một chút. Còn nếu Gon lên tiếng ngay, thì lại dễ bị hiểu theo một hướng khác… Trong một khoảnh khắc, Gon đã chọn cách mà mình nghĩ là sẽ ít tổn thương nhất cho những người liên quan. Một phiên livestream, không đáng để Gon phải mang chuyện buồn của gia đình mình ra để làm truyền thông. Và càng không ai muốn câu chuyện riêng của mình bị hiểu sai theo cách như vậy cả. Gon không mong mọi người phải đứng về phía mình. Chỉ mong là, trước khi bạn nghĩ rằng một ai đó đang “tận dụng nỗi buồn” (như cách bạn đang tận dụng câu chuyện của Gon để gắn link affiliate ở phần bình luận của bạn), bạn có thể chậm lại một chút, để chọn nhìn sự việc qua lăng kính nhẹ nhàng hơn… Vì đôi khi, phía sau một câu chuyện được kể ra, là rất nhiều điều mà người trong cuộc đã phải cố gắng mới nói được. Gon xin cảm ơn”.

Trước đó, ồn ào cặp đôi "đường ai nấy đi" bắt đầu rộ lên vào khuya ngày 19/4, khi có một bài đăng bàn luận về vợ chồng Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000), khi không còn thấy cả hai xuất hiện chung nhiều như trước, không đeo nhẫn cưới,...

Chiều 20/4, Gon Pink vẫn lên sóng livetsream bán hàng, nhận về nhiều thắc mắc của netizen về mối quan hệ với chồng, song cô giữ im lặng.

Về phía Út Vũ, anh vẫn cập nhật video mới liên quan đến lĩnh vực bất động sản của mình. Thế nhưng chồng của Gon Pink có động thái tắt, hạn chế bình luận trong các video của mình trên TikTok và không giải thích gì thêm.

Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000) là một TikToker quen mặt, sở hữu 3,3 triệu người theo dõi. Còn Út Vũ (tên thật Phan Tuấn Vũ) được biết đến là chồng của Gon Pink, cũng hoạt động có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Anh chàng cũng có gần 300k người theo dõi, từng thực hiện giao dịch với nhiều người nổi tiếng.

Gon Pink và Út Vũ kết hôn vào năm 2022, trở thành cặp đôi đẹp được nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai chào đón con đầu lòng vào 9/2024. Cuộc sống của cả hai từng gây trầm trồ khi sở hữu khối tài sản “khủng” và sự nghiệp thành công dù còn rất trẻ.