Shipper đến giao hàng nhưng Hoàng Anh Panda không xuống, lớn tiếng “cuộc gọi nào”: Bồi thường 1 triệu để xin lỗi, cắt clip đăng lên mạng

Mới đây, TikToker Hoàng Anh Panda đăng clip chia sẻ việc gửi tip 1 triệu đồng cho shipper đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, dù người giao hàng muốn trả lại số tiền này, anh vẫn kiên quyết gửi vì cảm thấy áy náy về cách nói chuyện trước đó. Khi nhận điện thoại, Hoàng Anh cho rằng mình đã có những lời lẽ khiến shipper buồn lòng.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/4. Thời điểm đó, Hoàng Anh Panda đang ở nhà quay video review sản phẩm thì nhận được cuộc gọi từ shipper. Tuy nhiên, khi nhấc máy, anh chỉ nghe shipper liên tục nói: “Dạ rồi, oki” rồi tắt máy.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy, Hoàng Anh Panda vẫn tiếp tục công việc, cho đến khoảng hơn 2 phút sau, shipper gọi lại và hỏi: “Ủa anh ơi mình có xuống nhận hàng giúp em không anh. Hồi nãy em có gọi cho anh và anh nói em là chờ anh một chút” .

Nam TikToker có biểu hiện cáu gắt và hỏi ngược lại người giao hàng : “Chị ơi, chị lấy đúng cái cuộc gọi mà ‘chờ em một chút’ là cuộc gọi nào. Chị bỏ hàng vào cái bàn bên trong giúp em là được”.

Hoàng Anh Panda cũng liên tục trình bày thêm về việc chỉ nhận được 1 cuộc gọi trước đó nhưng không có trao đổi gì mà chỉ nghe thấy tiếng “oki” từ người giao hàng.

Sau khi video được đăng tải lên TikTok, có nhiều netizen vào phân tích diễn biến câu chuyện. Chỉ ra rằng Hoàng Anh Panda đang bị shipper hiểu nhầm. Có thể khi nam TikToker nói: “Đợi em xíu nha” với người xem qua mạng; thì shipper nghe thấy và nghĩ là nói với mình, nên mới có cuộc gọi sau.

Không rõ tình huống thực tế ra sao; song, Hoàng Anh vẫn cảm thấy áy náy, nhất là khi kiểm tra lại thì thấy người giao hàng đã lớn tuổi, nên chủ động nhắn tin xin lỗi.

“Dù đúng dù sai thì chị cũng lớn tuổi và có thể là bằng mẹ mình nên lúc đó cái tông giọng của mình không hề hợp lý. Tính của mình từ xưa đến giờ là một khi mình đã sai thì trong vòng 24h đồng hồ sẽ lên xin lỗi ngay lập tức. Có những trường hợp mình không hề sai nhưng nó liên lụy đến rất nhiều người, ảnh hưởng quá nhiều thứ thì mình vẫn xin lỗi” , Hoàng Anh nói thêm.

Sau đó, TikToker đã chủ động chuyển 1 triệu tiền tip cho nữ shipper.

Sau khi nhận được số tiền, nữ shipper liền chủ động gọi lại: “Cho chị 50 hay 100k thôi chứ cho nhiều như này chị ngại lắm luôn. Thôi em gửi số tài khoản đây chị trả lại cho em. Chị nói thật đó, chứ 1 triệu của em cho chị là bằng 4 ngày chị chạy xe ngoài nắng”.

Lúc này, nữ shipper cho biết bản thân không trách Hoàng Anh Panda nên anh chàng không cần phải cho nhiều tiền như vậy.

Cuối cùng chị shipper… đành nhận và gửi lời cảm ơn, xin lỗi tới khách hàng. Hoàng Anh Panda cũng gửi lời xin lỗi tới shipper.

Dưới clip này, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho Hoàng Anh Panda, về cách anh chàng cư xử sau khi biết mình làm việc chưa đúng.

Những bình luận của cư dân mạng:

- “Tính ra không sai mà chỉ là hiểu lầm thôi”.

- “Panda ơi, đôi khi anh cũng nên nhẹ nhàng và bao dung hơn với chính mình nha. Mọi chuyện tuy đã xảy ra rồi nhưng anh vẫn kịp thời sửa sai mà. Em tin chị cũng sẽ hiểu và thông cảm cho anh”,

- “Chị này nói chuyện cũng nhẹ nhàng, đáng yêu nữa”

- “Bạn này tử tế quá”.

- “Mà này cũng như một bài học đó, cách mình đối xử với người khác trong lúc mình không được vui. Sau này mình sẽ hối hận và biết sửa sai là điều tốt rồi. Thôi, huề cả làng, rút kinh nghiệm lần sau”.

Nguồn: Hoàng Anh Panda