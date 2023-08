Giữa tâm bão thành viên hẹn hò khiến fan quay lưng, ca khúc mới của SEVENTEEN được khen hết lời

Tối 15/8 vừa qua, SEVENTEEN tung ca khúc Sara Sara, nằm trong album Nhật Bản Always Your thu hút sự chú ý từ fan Kpop. Những ngày này, SEVENTEEN nằm trong tâm điểm dư luận vì tin đồn hẹn hò của thành viên Joshua khiến một bộ phận fan quay lưng, kịch liệt phản đối. Sara Sara được phát hành trên các nền tảng nhạc số nhanh chóng giành được thứ hạng cao tại Nhật. Với giai điệu nhẹ nhàng, bài hát như an ủi người hâm mộ đang xôn xao vì tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng SEVENTEEN lúc này.

SEVENTEEN tung ca khúc tiếng Nhật Sara Sara giữa lúc ồn ào hẹn hò của Joshua đang lên đỉnh điểm

Sara Sara được khán giả đánh giá cao với giai điệu du dương, ca từ đầy ắp tình cảm. Vẫn sản xuất bởi thành viên Woozi, anh chàng thể hiện sự biến hoá linh hoạt trong Sara Sara, hứa hẹn một album tiếng Nhật thú vị, không trùng lặp về màu sắc âm nhạc so với album FML vừa phát hành vào đầu năm 2023 đã tạo nên tiếng vang.

Ngay sau khi ra mắt, Sara Sara đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng Line Music của Nhật Bản. Cư dân mạng Hàn dù đang khá gay gắt bởi tin đồn Joshua hẹn hò vẫn không ngớt lời khen ngợi ca khúc mới này của SEVENTEEN.

Phản ứng của Knet:

- Nhạc hay thế. Best album tiếng Nhật của SEVENTEEN với các bài hát tiếng Nhật đã có và thêm 2 bài mới.

- Đọc tiêu đề bài hát là biết ngay nhạc SEVENTEEN, còn có vibe Snapshoot nữa, hay quá.

- Woozi lại vất vả rồi.

- Nhạc hay mà phần lyrics lúc nào cũng như lời muốn nói với Carat nên càng cảm động hơn. Có thể bắt đầu Dome Tour với vibe thật tuyệt.

- Vibe tổng thể và nốt cao đều hay dã man, tươi mới nên nghe dính lắm.

- Mờ ê mê. Lyrics hay lắm.

Sara Sara như một nét tươi sáng giúp các fan cứng SEVENTEEN "chữa lành" sau những ngày đứng ngồi không yên. Hiện tại, dù đã 1 tuần kể từ ngày tin đồn hẹn hò nổ ra, nhưng tin tức về việc fan phản đối Joshua vẫn cực nóng trên mặt báo. Nam idol bị yêu cầu rời nhóm vì những cáo buộc thể hiện "love instagram" lộ liễu, đưa bạn gái đến concert nhóm và mới đây nhất là nghi vấn Joshua rời địa điểm ghi hình lúc nửa đêm. Sắp tới, SEVENTEEN sẽ khởi động tour Nhật Bản. Fandom lo lắng với tình hình như hiện tại, nhóm khó đạt được thành tích cao nếu một bộ phận người hâm mộ vẫn còn khắt khe và công ty không có động thái giải quyết vấn đề.