Giật mình trước loạt tác hại không ngờ từ thói quen ăn bánh mì trắng mỗi ngày

Gây tăng cân, béo phì

Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế, đã loại bỏ lớp vỏ cám và mầm giàu dinh dưỡng. Quá trình này khiến bánh mì trắng chứa nhiều carbohydrate đơn giản (đường), dễ dàng được cơ thể hấp thụ và chuyển hóa thành đường glucose trong máu. Lượng đường dư thừa này sẽ được tích trữ dưới dạng mỡ, dẫn đến tăng cân, béo phì, đặc biệt là mỡ bụng.

Hơn nữa, bánh mì trắng có chỉ số đường huyết (GI) cao, làm tăng nhanh lượng đường trong máu, kích thích cơ thể sản sinh insulin để điều chỉnh lượng đường. Việc tăng tiết insulin thường xuyên có thể dẫn đến kháng insulin, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và các bệnh mãn tính khác.

Thường xuyên ăn bánh mì trắng dễ gây tăng cân, béo phì. Ảnh: Getty Images

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Bánh mì trắng chứa ít chất xơ, khiến quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh chóng, làm tăng lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu cao kéo dài làm tăng triglyceride, một loại chất béo trong máu, và giảm cholesterol tốt (HDL), từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS ONE cho thấy những người ăn nhiều bánh mì trắng có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn, bao gồm béo phì, tăng huyết áp, tăng đường huyết và rối loạn lipid máu, tất cả đều là những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim mạch.

Ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa

Bánh mì trắng chứa ít chất xơ, một thành phần quan trọng cho sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, đồng thời nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Việc thiếu chất xơ từ bánh mì trắng có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như táo bón, đầy hơi, khó tiêu. Hơn nữa, một số loại bánh mì trắng còn chứa gluten, một loại protein có thể gây ra các phản ứng dị ứng và viêm nhiễm ở những người mắc bệnh celiac hoặc nhạy cảm với gluten.

Ảnh hưởng đến tâm trạng

Carbohydrate đơn giản trong bánh mì trắng kích thích não bộ sản sinh dopamine, một hormone tạo cảm giác hạnh phúc, thoả mãn. Điều này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn, khiến bạn thèm ăn bánh mì trắng thường xuyên và khó kiểm soát lượng bánh mì tiêu thụ. Ngoài ra, lượng đường trong máu tăng cao sau khi ăn bánh mì trắng có thể gây ra mệt mỏi, cáu gắt, khó tập trung, ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc.

Bánh mì trắng không tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Shutter Stock

Thiếu hụt dinh dưỡng

Quá trình tinh chế loại bỏ phần lớn các vitamin, khoáng chất và chất xơ có trong lớp vỏ cám và mầm của hạt lúa mì. Do đó, bánh mì trắng chứa rất ít dinh dưỡng, không cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Việc tiêu thụ quá nhiều bánh mì trắng có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin B, sắt, magie và các khoáng chất khác, gây ra các vấn đề sức khỏe như thiếu máu, mệt mỏi, suy giảm hệ miễn dịch.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2

Như đã đề cập, bánh mì trắng có chỉ số GI cao, làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Việc này khiến tuyến tụy phải làm việc vất vả để sản xuất insulin, điều chỉnh lượng đường. Theo thời gian, tuyến tụy có thể bị quá tải, dẫn đến suy giảm chức năng tuyến tụy và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Liên quan đến bệnh Alzheimer

Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều carbohydrate tinh chế, bao gồm bánh mì trắng, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Lượng đường trong máu cao có thể gây viêm nhiễm và stress oxy hóa trong não, góp phần vào sự phát triển của bệnh Alzheimer.

Lời khuyên:

- Hạn chế tiêu thụ bánh mì trắng: Thay thế bánh mì trắng bằng các loại bánh mì nguyên cám, bánh mì đen, hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt khác.

- Chọn bánh mì chất lượng cao: Ưu tiên các loại bánh mì được làm từ bột mì nguyên cám, không chứa chất bảo quản, chất phụ gia.

- Kết hợp với thực phẩm lành mạnh: Ăn bánh mì cùng với các loại thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh như trứng, rau củ, quả hạch.

- Đọc kỹ nhãn mác: Trước khi mua bánh mì, hãy đọc kỹ nhãn mác để biết thành phần, hàm lượng dinh dưỡng và các chất phụ gia có trong sản phẩm.

Theo Eat This Not That