Giáo viên mầm non "than trời": Sợ nhất gặp 3 kiểu phụ huynh đón con, đặc biệt kiểu thứ 2 rất nhiều người mắc phải

Chúng ta thường nghĩ rằng, khi đã gửi con vào trường mầm non thì giáo viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm: chăm sóc, trông coi, dạy dỗ, bao dung tất cả. Nhưng ít ai để ý rằng, hằng ngày họ phải đối diện với hàng chục đứa trẻ vừa ngây thơ vừa thay đổi cảm xúc liên tục, lại thêm sự "khó chiều" từ phụ huynh. Thật sự là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Một người kể: Có lần mình trò chuyện với cô bạn làm giáo viên chủ nhiệm lớp mầm non, nghe cô kể về những "khoảnh khắc nổ tung" ở giờ tan học, mới hiểu rằng: gặp phải 3 kiểu phụ huynh này, thầy cô đúng là dễ "phát điên". Topic này nhận nhiều sự đồng tình.

Ảnh minh hoạ

Vậy đó là 3 kiểu phụ huynh nào?

01. "Hôm nay con tôi làm gì?" - Cha mẹ chất vấn dồn dập khiến giáo viên nghẹt thở

Đến giờ tan học, có phụ huynh vừa tới đã nã một tràng như súng liên thanh: "Cô ơi, con trai tôi hôm nay ăn mấy bát cơm?"; "Có đánh nhau với bạn không?"; "Chiều học môn gì thế?"; "Có khóc không? Có bị bắt nạt không?"; "Sao lại để nó đi đôi giày này?".

Nghe thì có vẻ "quan tâm con", nhưng đặt mình vào vị trí giáo viên thì áp lực nặng nề vô cùng.

"Bạn mình kể, có lúc cô phải tranh thủ uống nước lén vào giờ ngủ trưa của trẻ, còn chưa nói đến việc đối phó với những câu hỏi bất tận của phụ huynh. Có người thậm chí muốn giáo viên báo cáo chi tiết từng phút giây trong ngày, chẳng khác nào lắp camera giám sát trực tiếp.

Thậm chí, có phụ huynh vì nghe con nói "hôm nay cô không để ý đến con" liền chạy tới tranh luận: "Tôi bỏ tiền gửi con cho cô, sao cô lại không trông chừng nó?", một người kể.

Cha mẹ quan tâm con là bản năng, nhưng khi sự quan tâm biến thành "theo dõi" hay "nghi ngờ" thì đã lệch lạc rồi. Giáo dục là hợp tác, không phải đối đầu. Niềm tin là nền tảng, chứ không phải tra khảo.

02. "Ôi tôi sắp muộn rồi, cho con tôi ra trước đi!" - Chen hàng đón con, giáo viên bất lực

Có phụ huynh, chưa đến giờ tan học đã đứng ngó nghiêng, thậm chí bám vào cửa sổ nhìn con. Vừa đến giờ là lao tới: "Cô ơi, tôi bận, cho con tôi ra trước nhé!"; "Nhanh lên, xe tôi đỗ ngoài sợ bị phạt!"; "Người đông quá, sợ con bị chen, cho tôi vào đón ngay!".

Nhưng làm sao giáo viên có thể thả hàng chục đứa ra cùng lúc? Nếu ai cũng nghĩ "con tôi quan trọng nhất" mà bỏ qua an toàn, trật tự thì hậu quả khó lường.

"Bạn tôi từng gặp tình huống: một phụ huynh cố kéo con ra, khiến những đứa khác ùa theo, suýt tạo ra cảnh "giẫm đạp mini". May mà cô kịp ngăn lại, nhưng sau đó chân tay vẫn run bần bật", có phụ huynh kể.

Giáo dục là hoạt động tập thể. Bất kỳ hành vi "đặc quyền" nào cũng có thể gây rủi ro. Nếu cha mẹ không tôn trọng quy tắc, con cũng sẽ nghĩ rằng quy tắc chẳng đáng gì.

03. "Tôi đang trên đường, cô giữ hộ một lát nhé…" - Phụ huynh thường xuyên đi muộn, giáo viên phát mệt

Đây là kiểu khiến giáo viên muốn "trợn trắng mắt" nhất. Tan học cả chục phút rồi, vẫn còn trẻ đứng lẻ loi chờ bố mẹ. Giáo viên muốn về cũng không thể, còn trẻ thì đói, mệt, thẫn thờ. Có phụ huynh thản nhiên gọi điện: "Kẹt xe, cô giữ thêm 20 phút nhé". Cô giáo đâu phải bảo mẫu ngoài giờ, họ cũng có gia đình, con cái cần chăm sóc.

Một giáo viên kể, có hôm cô đã thay đồ chuẩn bị về, thì nhận được cuộc gọi: "Ôi, tôi quên hôm nay đến lượt tôi đón, tôi bảo mẹ tôi qua liền". Kết quả là cô lại phải mặc đồng phục, quay lại trông trẻ.

Vấn đề là chuyện này lặp đi lặp lại, chẳng có lời xin lỗi. Đúng giờ không chỉ là tôn trọng giáo viên, mà còn là bảo vệ sự an toàn cảm xúc cho trẻ. Một đứa bé thường xuyên bị "quên đón" sẽ ngầm nghĩ rằng mình không quan trọng.

Đón con tưởng chừng đơn giản, nhưng từng chi tiết lại thể hiện thái độ giáo dục, sự tôn trọng quy tắc và cách cha mẹ bảo vệ cảm xúc con. Nếu bạn là phụ huynh biết đúng giờ, tin tưởng thầy cô, tuân thủ quy trình, duy trì sự ổn định, con bạn cũng sẽ học được những phẩm chất đó. Ngược lại, nếu bạn hay chen ngang, trễ hẹn, coi thường quy định, thì con cũng sẽ sao chép cách hành xử ấy.

Khi bạn đến đón, bạn không chỉ đón con, mà còn dựng nên hình ảnh cha mẹ trong lòng con mình.