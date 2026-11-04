Giảng viên Nhạc viện đắt show bậc nhất Việt Nam được chồng Ấn Độ "cưng như trứng mỏng", đại diện siêu phẩm 12.869 tỷ đồng

Giọng ca Nhạc viện nổi tiếng vừa ghi thêm dấu mốc mới trong sự nghiệp.

Trước ngày khởi chiếu, bom tấn 500 triệu USD Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại công bố đại sứ phim tại Việt Nam là ca sĩ Võ Hạ Trâm. Nữ ca sĩ được lựa chọn đồng hành cùng tác phẩm sử thi Ấn Độ nhờ nền tảng âm nhạc vững vàng cùng sự giao thoa văn hóa Việt - Ấn trong cả đời sống lẫn các sản phẩm nghệ thuật.

Võ Hạ Trâm được chọn làm đại sứ cho siêu phẩm sử thi 500 triệu đô (gần 12.869 nghìn tỷ đồng)

Sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc bài bản, Võ Hạ Trâm ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc chỉn chu. Đặc biệt, sau khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary, nữ ca sĩ thường xuyên đưa âm hưởng và hình ảnh văn hóa quê chồng vào các dự án của mình, nổi bật là MV Về Với Em. Chính sự giao thoa văn hóa này đã giúp Võ Hạ Trâm trở thành gương mặt phù hợp để đồng hành cùng Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại. Không đơn thuần đảm nhận vai trò quảng bá một tác phẩm nghệ thuật, nữ ca sĩ được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp khán giả Việt hiểu thêm những giá trị văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng lâu đời của người dân Ấn Độ được gửi gắm trong thiên sử thi nổi tiếng.

Võ Hạ Trâm được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp khán giả Việt hiểu thêm những giá trị văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng lâu đời của người dân Ấn Độ được gửi gắm trong thiên sử thi nổi tiếng

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ. Năm 13 tuổi, cô giành giải Nhất Tiếng hát măng non 2003. Bốn năm sau, nữ ca sĩ tiếp tục tạo dấu ấn khi giành giải Nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2007 ở tuổi 17. Đây được xem là bước ngoặt đưa tên tuổi Võ Hạ Trâm đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau đó, cô tiếp tục duy trì phong độ qua nhiều cuộc thi chuyên môn và gameshow âm nhạc. Võ Hạ Trâm từng giành Quán quân Chính danh năm 2010 và Quán quân Hãy nghe tôi hát năm 2018. Việc liên tiếp đạt thành tích tại các sân chơi âm nhạc giúp nữ ca sĩ được gắn với danh xưng "Nữ hoàng Quán quân".

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Sở hữu nền tảng thanh nhạc bài bản với chất giọng soprano, Võ Hạ Trâm lựa chọn hướng đi của một vocalist, tập trung vào chuyên môn thay vì xây dựng hình ảnh dựa trên những yếu tố ngoài âm nhạc. Trong nhiều năm hoạt động, cô duy trì hình ảnh sạch, không vướng scandal lớn. Những năm gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc thông qua các dự án kết hợp văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. MV Về Với Em ra mắt năm 2023 là một trong những sản phẩm nổi bật theo hướng này. Đến năm 2025, Võ Hạ Trâm tiếp tục giới thiệu Nguyện Là Người Việt Nam, hướng tới những giá trị văn hóa và nguồn cội.

Võ Hạ Trâm duy trì song song sự nghiệp giảng dạy và biểu diễn

Song song với hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm theo đuổi con đường đào tạo chuyên môn. Năm 2014, cô tốt nghiệp Á khoa khoa Thanh nhạc - Nhạc viện TP.HCM. Sau đó, nữ ca sĩ dành khoảng 2 năm du học thạc sĩ về thanh nhạc tại Mỹ nhằm nâng cao kỹ thuật chuyên môn. Cuối năm 2020, Võ Hạ Trâm chính thức trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.

Từ đây, cô vừa duy trì hoạt động biểu diễn, vừa trực tiếp đứng lớp, đào tạo và truyền đạt kinh nghiệm xử lý ca khúc cho các thế hệ sinh viên thanh nhạc trẻ. Việc đồng thời hoạt động với tư cách ca sĩ và giảng viên giúp Võ Hạ Trâm duy trì con đường phát triển gắn liền với chuyên môn. Đây cũng là một trong những nguồn công việc song song với hoạt động biểu diễn của nữ ca sĩ.

Võ Hạ Trâm là một trong những giọng ca 9x theo trường phái thực lực đắt show nhất hiện nay

Với nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản, khả năng xử lý ca khúc và kỹ năng hát live ổn định, Võ Hạ Trâm thường xuyên được lựa chọn cho các sân khấu nghệ thuật quy mô lớn. Đặc biệt, nữ ca sĩ xuất hiện với tần suất cao trong các chương trình chính luận, đại lễ và sự kiện kỷ niệm những dấu mốc lịch sử. Những năm gần đây, cô phủ sóng tại nhiều đại lễ quốc gia như 30/4, 2/9 và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Trong lứa vocalist 9x, Võ Hạ Trâm là một trong những gương mặt đắt show bậc nhất Việt Nam. Giai đoạn 2025-2026, cô tất bật chạy show từ Nam ra Bắc, không tháng nào thiếu lịch trình biểu diễn. Nữ ca sĩ nhiều lần góp mặt trong concert Tổ Quốc Trong Tim, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả.

Võ Hạ Trâm kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ và được hậu thuẫn sự nghiệp hết mực

Đằng sau lịch trình nghệ thuật dày đặc là sự đồng hành của gia đình. Sau khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary, Võ Hạ Trâm được chồng đầu tư cho các dự án âm nhạc. Trong đó, Vikas Chaudhary từng chi khoảng 5 tỷ đồng cho MV Về Với Em, sau đó cũng đóng góp phần lớn vào dự án Nguyện Là Người Việt Nam. Võ Hạ Trâm có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và 2 con. Gia đình luôn ủng hộ hết mực cho các hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ, từ nguồn lực tài chính đến tinh thần. Sự hậu thuẫn của ông xã giúp Võ Hạ Trâm có thêm điều kiện theo đuổi những dự án âm nhạc quy mô, đồng thời cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.

MV Về Với Em - Võ Hạ Trâm