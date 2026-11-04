1 Em Xinh lộ rõ điểm yếu: Mặt xinh dáng chuẩn không "cứu" được giọng hát

Nhan sắc nổi bật cũng không thể cứu nổi thực lực của "em xinh" này.

Đoạn video ghi lại tiết mục biểu diễn trực tiếp của Yeolan tại một sân khấu trường đại học vừa qua nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.

Đoạn video ghi lại tiết mục biểu diễn trực tiếp của Yeolan vừa qua nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội (Video: @exsh.gallery)

Trên sân khấu, nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục biểu diễn trẻ trung và liên tục thực hiện các động tác vũ đạo sôi động và giao lưu, khuấy động không khí khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh diện mạo sáng sân khấu cùng phong thái tự tin, phần thể hiện kỹ thuật thanh nhạc thực tế lại bộc lộ không ít điểm hạn chế. Xuyên suốt bài hát, giọng hát phát ra qua micro cho thấy sự thiếu ổn định rõ rệt. Việc vừa thực hiện vũ đạo vừa duy trì giọng hát khiến Yeolan liên tục vướng phải hiện tượng hụt hơi, chênh phô và bỏ ngỏ nhiều nốt cao. Điểm yếu về kiểm soát hơi thở cùng kỹ thuật xử lý microphone chưa chuẩn xác đã khiến tiết mục chưa thể đạt đến độ chỉn chu hoàn hảo về mặt âm thanh.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục biểu diễn trẻ trung và liên tục thực hiện các động tác vũ đạo sôi động và giao lưu, khuấy động không khí khán giả

Tuy nhiên, bên cạnh diện mạo sáng sân khấu cùng phong thái tự tin, phần thể hiện kỹ thuật thanh nhạc thực tế lại bộc lộ không ít điểm hạn chế

Phản ứng của công chúng trên mạng xã hội vì thế nhanh chóng chia thành hai luồng rõ rệt, khi một bên ghi nhận sự nỗ lực làm chủ không khí sân khấu của cô nàng, trong khi số đông còn lại bày tỏ sự hoài nghi về năng lực ca hát thực tế của một gương mặt đang được định hướng theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Yeolan tên thật là Trần Hoàng Phương Lan, sinh năm 1998 tại Hà Nội. Trước khi chính thức theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, cô được biết đến là một trong những gương mặt người mẫu ảnh lookbook nổi bật của giới trẻ. Nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét trong trẻo cùng gu thời trang hiện đại, Phương Lan từng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng khi đảm nhận vai nữ chính "nàng thơ" trong sản phẩm âm nhạc Tôi Đã Quên Thật Rồi của nam ca sĩ ISAAC. Xuất phát điểm từ một hot girl, người mẫu ảnh chuyển hướng sang làm nghệ sĩ biểu diễn giúp cô nhanh chóng có được lượng người theo dõi nhất định ngay từ những bước đầu tiên.

Trước khi chính thức theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Yeolan được biết đến là một trong những gương mặt người mẫu ảnh lookbook nổi bật của giới trẻ

Nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét trong trẻo cùng gu thời trang hiện đại, Phương Lan từng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng khi đảm nhận vai nữ chính "nàng thơ" trong sản phẩm âm nhạc của ISAAC

Bước ngoặt chính thức trong sự nghiệp ca hát của Yeolan diễn ra vào cuối năm 2024 khi cô cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Chiếc Giường Đôi. Đến năm 2025, tên tuổi của Yeolan mới thực sự bứt phá và tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả đại chúng khi cô tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi. Sự xuất hiện tại một sân chơi âm nhạc quy mô lớn không chỉ giúp nữ ca sĩ khẳng định sức hút truyền thông mà còn tạo bước đệm cho các hoạt động nghệ thuật tiếp theo. Bước sang năm 2026, Yeolan tiếp tục duy trì đà phát triển bằng việc liên tục trình làng hàng loạt sản phẩm âm nhạc cá nhân. Cô ra mắt các ca khúc như Thanh Xuân Ta Gặp Nhau, Chẳng Muốn Em Bận Tâm, Giữa Thiên Hà và gần đây nhất là dự án MV Vạn Lần.

Đến năm 2025, tên tuổi của Yeolan mới thực sự bứt phá và tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả đại chúng khi cô tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi

Sự xuất hiện tại một sân chơi âm nhạc quy mô lớn không chỉ giúp nữ ca sĩ khẳng định sức hút truyền thông mà còn tạo bước đệm cho các hoạt động nghệ thuật tiếp theo

Gần đây nhất, Yeolan phát hành MV Vạn Lần

Tuy nhiên, song song với độ phủ sóng ngày càng gia tăng, Yeolan cũng phải đối mặt với không ít tranh cãi liên quan đến kỹ thuật hát live trên sân khấu thực tế. Sự chênh lệch giữa bản thu âm đã qua xử lý phòng thu chỉn chu và giọng hát thật khi trình diễn kết hợp vũ đạo đang đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực cốt lõi của nữ ca sĩ. Đối với một nghệ sĩ bước ra từ lĩnh vực người mẫu lookbook, việc chinh phục khán giả đại chúng yêu cầu nhiều hơn là diện mạo bắt mắt hay phong thái trình diễn.

Đối với một nghệ sĩ bước ra từ lĩnh vực người mẫu lookbook, việc chinh phục khán giả đại chúng yêu cầu nhiều hơn là diện mạo bắt mắt hay phong thái trình diễn

Để có thể duy trì chặng đường hoạt động lâu dài và được công nhận là một ca sĩ thực lực, Yeolan cần nhanh chóng khắc phục những điểm yếu kỹ thuật, cân bằng giữa yếu tố trình diễn và chất lượng âm thanh trực tiếp trong thời gian tới

Nhìn nhận một cách khách quan, để có thể duy trì chặng đường hoạt động lâu dài và được công nhận là một ca sĩ thực lực, Yeolan cần nhanh chóng khắc phục những điểm yếu kỹ thuật, cân bằng giữa yếu tố trình diễn và chất lượng âm thanh trực tiếp trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV