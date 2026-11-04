5 ca sĩ “cá chép hóa rồng” rực rỡ: Lên Top 1 cả nước thần tốc, mới nửa năm đã là tên tuổi quyền lực nhất showbiz

5 ca sĩ này đang là cái tên hot nhất hiện tại.

Chiều tối 3/11, RESCENE chính thức tái xuất với mini album thứ tư mang tên PULSE, nối tiếp chuỗi thành tích bất ngờ mà nhóm đạt được trong năm 2026. Tâm điểm của lần trở lại này là ca khúc chủ đề With, nhanh chóng nhận được sự chú ý trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. 5 cô gái tiếp tục cho thấy sức hút ngày càng tăng, trở thành một trong những nhóm nhạc nữ đáng chú ý nhất hiện nay.

With - RESCENE

EP PULSE gồm 5 ca khúc: Finest Thing, With, Inside Out, MEME và Dragon. Trong đó, With được chọn làm bài hát chủ đề, kể về khoảnh khắc một người chạy theo tiếng gọi thân thuộc để gặp lại người mà mình luôn mong chờ. Thông qua bài hát, RESCENE cũng gửi gắm thông điệp về sự gắn bó và đồng hành giữa nhóm với người hâm mộ.

MV With được phát hành cùng thời điểm với album, tiếp tục khai thác hình ảnh trẻ trung, gần gũi của 5 thành viên

MV With được phát hành cùng thời điểm với album, tiếp tục khai thác hình ảnh trẻ trung, gần gũi của 5 thành viên. Đáng chú ý, nhóm vẫn duy trì concept gắn với mùi hương, yếu tố đã trở thành dấu ấn riêng kể từ khi debut. Với PULSE, xạ hương được lựa chọn làm mùi hương chủ đạo, tượng trưng cho sự ấm áp và gần gũi.

Ngay sau khi phát hành, With nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 Melon TOP100 chỉ sau 2 tiếng, đồng thời dẫn đầu các bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs và Genie Music TOP200. Không chỉ ca khúc chủ đề, 4 bài hát còn lại trong PULSE cũng đồng loạt lọt Top 10 Melon TOP100.

With nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 Melon TOP100 chỉ sau 2 tiếng

RESCENE thậm chí chiếm trọn 5 vị trí dẫn đầu với toàn bộ tracklist của mini album mới

Trên Melon HOT100, RESCENE thậm chí chiếm trọn 5 vị trí dẫn đầu với toàn bộ tracklist của mini album mới. Thành tích này cho thấy sự quan tâm dành cho nhóm không chỉ tập trung vào một ca khúc riêng lẻ mà đã lan rộng đến cả sản phẩm.

Đáng chú ý, sức ảnh hưởng của RESCENE còn được ghi nhận bên ngoài các bảng xếp hạng âm nhạc. Trong cuộc khảo sát Nhân vật quyền lực của ngành giải trí năm 2026 do JoyNews24 công bố, nhóm bất ngờ đứng đầu với 24 phiếu bình chọn.

RESCENE dẫn dầu rong cuộc khảo sát Nhân vật quyền lực của ngành giải trí năm 2026 do JoyNews24 công bố

Khảo sát được thực hiện từ ngày 15 đến 21/10, nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập tạp chí, với sự tham gia của 142 nhân sự trong ngành giải trí, bao gồm người làm việc tại các công ty giải trí, đài truyền hình, nhà sản xuất phim, chương trình truyền hình và phóng viên giải trí.

Xếp sau RESCENE là ATEEZ với 17 phiếu và diễn viên Park Ji Hoon với 16 phiếu. Nhiều tên tuổi lớn như Lee Soo Man, BTS, G-Dragon, Yoo Jae Suk và Jang Hang Jun cũng góp mặt trong danh sách. Việc một nhóm nữ đến từ công ty giải trí nhỏ vượt qua nhiều nghệ sĩ và nhân vật có sức ảnh hưởng lâu năm để đứng đầu cuộc khảo sát là kết quả đặc biệt đáng chú ý.

Vị trí dẫn đầu của RESCENE vẫn khiến nhiều người bất ngờ và tạo ra những cuộc bàn luận

Danh hiệu này đến từ cuộc khảo sát Nhân Vật Quyền Lực Của Ngành Giải Trí Năm 2026 do JoyNews24 tổ chức, không phải bảng xếp hạng dựa trên lượt nghe, doanh số hay độ nổi tiếng đại chúng. Đây là cuộc bình chọn lấy ý kiến của 142 nhân sự đang làm việc trong ngành giải trí Hàn Quốc, từ nhân viên công ty giải trí, đài truyền hình đến nhà sản xuất và phóng viên. Vì vậy, kết quả phần nào phản ánh góc nhìn của những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực này về các nhân vật có sức ảnh hưởng trong năm.

Dù vậy, vị trí dẫn đầu của RESCENE vẫn khiến nhiều người bất ngờ và tạo ra những cuộc bàn luận trái chiều. Nhóm nữ đến từ công ty giải trí nhỏ vượt qua hàng loạt tên tuổi hàng đầu như BTS, G-Dragon, Lee Soo Man hay Yoo Jae Suk trong cuộc bình chọn. Sự chênh lệch giữa thứ hạng của RESCENE và độ phủ sóng vốn có của những nghệ sĩ kể trên cũng khiến kết quả trở thành chủ đề được bàn tán.

RESCENE gồm 5 thành viên Woni, Liv, Minami, May và Zena, ra mắt vào tháng 3/2024

RESCENE gồm 5 thành viên Woni, Liv, Minami, May và Zena, ra mắt vào tháng 3/2024 dưới trướng THE MUZE Entertainment. Woni sinh năm 2004, là trưởng nhóm và cũng là thành viên lớn tuổi nhất. Liv sinh năm 2006, đến từ Suwon, Gyeonggi; Minami sinh cùng năm tại Chiba, Nhật Bản và là thành viên ngoại quốc duy nhất. Hai thành viên nhỏ tuổi nhất là May và Zena, lần lượt sinh năm 2008, đến từ Goyang và Gyeongju, Hàn Quốc.

Không có lợi thế xuất thân từ những tập đoàn giải trí hàng đầu, nhóm từng khá chật vật để tạo dấu ấn giữa thị trường Kpop cạnh tranh. Trong khoảng thời gian đầu hoạt động, RESCENE chưa phải cái tên được truyền thông hay công chúng chú ý rộng rãi. Bước ngoặt của nhóm chỉ thực sự xuất hiện vào năm 2026, bắt đầu từ sức hút bất ngờ của một thành viên trên YouTube.

Bước ngoặt của nhóm chỉ thực sự xuất hiện vào năm 2026, bắt đầu từ sức hút bất ngờ của Woni trên YouTube

Woni sinh năm 2004 là trưởng nhóm của RESCENE sở hữu kênh YouTube cá nhân có tên 안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다, sử dụng handle @helloiamwoninicetomeetyou. Nội dung trên kênh không được đầu tư cầu kỳ hay xây dựng theo hình ảnh idol thường thấy. Một trong những khoảnh khắc giúp Woni được nhớ đến nhiều hơn là câu nói “Geoje, yaho!”.

Chi tiết này xuất phát từ một video trên kênh YouTube, khi cô cùng thành viên Minami thử concept gyaru. Đoạn video được cắt thành clip ngắn, lan truyền trên YouTube Shorts và các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc. Từ một câu nói vui trong video, “Geoje, yaho!” dần trở thành dấu hiệu nhận diện gắn liền với Woni.

Kênh YouTube với lượng view và sự tăng trưởng đáng nể của Woni

Sức hút từ kênh cá nhân của Woni thể hiện rõ qua những con số. Kênh YouTube hiện đạt khoảng 1,28 triệu người đăng ký, tổng lượt xem vượt 222 triệu sau 88 video, trung bình mỗi video thu về hơn 2 triệu lượt xem. Quan trọng hơn, Woni không chỉ thu hút người xem cho riêng kênh cá nhân mà còn tạo ra sự tò mò về nhóm nhạc cô đang hoạt động.

Từ sự tò mò về Woni, khán giả bắt đầu tìm hiểu những sản phẩm âm nhạc của nhóm. Nổi bật nhất là Love Attack, ca khúc phát hành từ năm 2024 nhưng chưa tạo được thành tích quá nổi bật ở thời điểm ra mắt. Tối 8/7, Love Attack bất ngờ vươn lên vị trí số 1 Melon TOP100 sau gần hai năm phát hành.

Love Attack vươn lên vị trí #1 MelOn chart

Sau đó Love Attack đã có hơn 1.000 giờ ở vị trí #1 trên MelOn TOP100. Có thể nói, Woni chính là một trong những nhân tố tạo ra bước ngoặt quan trọng cho RESCENE. Sức hút từ YouTube giúp cô tiếp cận nhóm khán giả rộng hơn, trong đó có những người chưa từng biết đến nhóm.

Độ nhận diện của RESCENE tiếp tục mở rộng khi nhóm được bốn địa phương Geoje, Suwon, Gyeongju và Goyang lựa chọn làm đại sứ quảng bá. Các lời mời có liên quan đến mối kết nối giữa các thành viên với địa phương, đồng thời cho thấy sức hút của nhóm đã vượt ra ngoài phạm vi hoạt động âm nhạc.

Sự trở lại với With một lần nữa cho thấy đà thăng tiến của RESCENE chưa có dấu hiệu dừng lại

Sự trở lại với With một lần nữa cho thấy đà thăng tiến của RESCENE chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ cú lội ngược dòng đưa Love Attack lên vị trí số 1 Melon TOP100, sức hút của Woni trên YouTube cho đến thành tích ấn tượng của PULSE, nhóm nữ nhà THE MUZE Entertainment đang liên tục tạo thêm những cột mốc mới. Với màn tái xuất lần này, RESCENE tiếp tục nối dài chuỗi thành tích bứt phá, từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Ảnh: X