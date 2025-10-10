"Giảm sức mạnh của con tướng này giúp tôi": Dân mạng tuyên bố khi xem ảnh 2 mẹ con cách nhau vài chục năm

Khoe ảnh phụ huynh thời trẻ vẫn là trào lưu chưa bao giờ hết hot trên mạng xã hội. Mỗi lần dân tình “đào” lại ảnh bố mẹ cực phẩm khi họ ở tuổi đôi mươi là y như rằng lại gây trầm trồ. Bởi hóa ra, chẳng cần filter hay app chỉnh sửa nào, thế hệ phụ huynh ngày ấy đã đủ khiến người xem phải thốt lên: “Giảm bớt sức mạnh con tướng này giùm chúng tôi!”.

Mới đây, một cô gái Trung Quốc tiếp tục nâng tiết mục flex bố mẹ lên một tầm cao mới. Đầu tiên phải kể đến chùm ảnh hồi trẻ của mẹ cô nàng rất xinh đẹp với gương mặt thanh thoát và thần thái nhưng không xa cách mà vẫn tạo cảm giác thân thiện, dễ gần.

Bố mẹ cô gái trong đám cưới

Mẹ con đều đẹp

Từ gương mặt đến gu ăn mặc của mẹ đều trẻ trung, hiện đại

Cô con gái cũng rất tự hào về mẹ với chia sẻ: “Chưa ai gặp mẹ tôi mà không khen bà xinh đẹp cả! Mỗi lần về nhà xem lại album ảnh cũ, tôi đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp của mẹ. Thật đáng ghen tị với nhan sắc đó!”.

Ngay lập tức, cư dân mạng xác nhận chia sẻ này bằng loạt thả tim và bình luận khiến bài đăng viral. Một số khoảnh khắc của người mẹ này còn được mọi người so sánh với hàng loạt sao xịn ở Hàn Quốc, Trung Quốc như Yoon Eun Hye, Phạm Băng Băng, Quan Hiểu Đồng,...

“Mẹ của bạn trông giống một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc”, “Ôi trời ơi.. Đây chính là loại gen cần được truyền lại”, “Trông vừa giống Phạm Băng Băng lại có nét giống Quan Hiểu Đồng”, “Bố đẹp trai và mẹ xinh đẹp đã sinh ra một cô gái xinh xắn”, “Nhìn trông giống Yoon Eun Hye”, “Ôi trời ơi, đây là loại gen kỳ diệu gì vậy?”,... là bình luận từ cư dân mạng.

Khoảnh khắc được nhận xét là giống với Yoon Eun Hye

Không dừng lại ở đó, nhan sắc hiện tại của người mẹ cũng khiến nhiều người tò mò. Dù cô con gái không chia sẻ quá nhiều thông tin, nhưng qua vài khoảnh khắc gia đình được đăng tải, người mẹ vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bất chấp dấu vết của thời gian, bà vẫn giữ được nét tươi tắn, làn da sáng và thần thái dịu dàng, khiến người ta dễ hiểu vì sao con gái lại được khen là “sao y bản chính”.

Ở tuổi trung niên, người mẹ không chỉ gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ mà còn ở dáng ngồi thẳng, ánh mắt tự tin và phong thái nhẹ nhàng của một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân.

Bố mẹ và con gái hiện tại

Dáng ngồi thẳng tắp

Với gen đẹp của cả bố lẫn mẹ như vậy, người con gái cũng rất xinh xắn, là hot girl mạng ở Trung Quốc. Được biết, cô là Trần Trác, sở hữu tài khoản Xiaohongshu có 173k người theo dõi và con số này ở Weibo là 282k.

Trần Trác từng theo học khóa 18 tại Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Hý) - một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu ở Trung Quốc. Hiện tại, cô đang là blogger và chuẩn bị kết hôn với người yêu sau 5 năm hẹn hò.

Trần Trác hiện là một blogger du lịch và lifestyle