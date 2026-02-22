Giảm cân nhanh sau Tết nhờ 2 thức uống quen thuộc, nhất cái số 1 ở quê có nhiều

Nước đậu đen rang hỗ trợ giảm cân

Ảnh minh họa

Đậu đen giàu chất xơ hòa tan và polyphenol. Những chất này giúp làm chậm hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế tăng insulin sau ăn, yếu tố liên quan trực tiếp đến tích mỡ.

Theo Journal of Nutrition, chế độ ăn giàu đậu và các loại hạt giúp giảm mỡ nội tạng tốt hơn so với chế độ ăn nhiều tinh bột tinh chế. Chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Yuko Horiguchi cho biết nước đậu đen rang còn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, giúp cải thiện trao đổi chất.

Nên uống không đường, không thêm mật ong và dùng vào ban ngày để đạt hiệu quả kiểm soát cân nặng tốt nhất.

Việc giảm cân sau Tết không phụ thuộc vào một loại đồ uống riêng lẻ mà nằm ở thói quen tổng thể. Kết hợp uống đủ nước, ngủ đúng giờ và quay lại vận động nhẹ sẽ giúp cơ thể nhanh chóng rời trạng thái tích trữ năng lượng và trở về nhịp sinh học ổn định.

Trà xanh giúp giảm cân hiệu quả

Ảnh minh họa

Trà xanh thường được đánh giá cao trong giảm cân. Trong nước trà xanh chứa catechin, một loại chất chống oxy hóa có thể giúp tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy đốt cháy chất béo. Trà xanh cũng có một lượng caffeine nhẹ giúp tăng thêm năng lượng và tăng lượng calo được đốt cháy. Thêm chanh vào trà xanh không chỉ làm tăng hương vị mà còn bổ sung một lượng vitamin C, có thể giúp đốt cháy chất béo nhiều hơn. Uống trà xanh với chanh mỗi sáng để cải thiện mức độ trao đổi chất, giúp giảm cân.

Các nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy catechin giúp tăng tiêu hao năng lượng và thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo khi cơ thể nghỉ ngơi lẫn khi vận động nhẹ. Bác sĩ dinh dưỡng quốc tế Cynthia Sass nhận định uống trà xanh mỗi ngày hỗ trợ giảm mỡ bụng vì hoạt chất này kích hoạt enzyme giải phóng axit béo từ mô mỡ.

Uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều là phù hợp nhất. Không nên uống khi đói hoặc quá sát giờ ngủ vì caffeine nhẹ trong trà có thể gây cồn ruột hoặc khó ngủ.

Một vài lưu ý giúp giảm cân hiệu quả

- Uống đủ nước: Nước lọc, nước chanh pha loãng hoặc trà xanh giúp tăng cường trao đổi chất và thải độc hiệu quả.

- Nên hạn chế đồ muối chua: Dưa hành, củ kiệu muối chứa nhiều muối gây tích nước và ảnh hưởng đến huyết áp.

- Hãy duy trì vận động: Dành ít nhất 30 phút đi bộ hoặc tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày để tiêu hao năng lượng dư thừa.

Việc lấy lại vóc dáng không khó nếu bạn kiên trì với chế độ dinh dưỡng lành mạnh và lối sống khoa học ngay từ những ngày đầu năm mới.