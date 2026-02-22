Đang điều khiển tàu, thuyền trưởng bất ngờ co giật, bất tỉnh

Ngày 22-2, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long vừa ứng cứu một trường hợp nghi đột quỵ trên biển.

Ông Q. được đưa vào bờ an toàn và đến bệnh viện để điều trị. Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, vào khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long nhận được tin báo của ông Đỗ Phúc Hậu (ngụ xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) về việc một bệnh nhân nghi đột quỵ khi đang điều khiển phương tiện.

Theo nội dung trình báo, ông P.V.Q. (SN 1978, thuyền trưởng) trong quá trình khai thác hải sản trên biển thì có biểu hiện co giật, bất tỉnh, nghi đột quỵ vào tối 21-2. Sau đó, nạn nhân được chuyển sang phương tiện khác để chạy vào bờ cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long đã khẩn trương điều động 1 ca nô cùng 4 cán bộ và 2 người dân ra biển tổ chức ứng cứu.

Đến khoảng 6 giờ 40 phút ngày 22-2, lực lượng tiếp cận được ông Q., tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.