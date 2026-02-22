3 đồ uống âm thầm gây hại cho đường ruột, nhất là cái số 1 nhiều người mê tít

Đồ uống có đường

Bà Lambert, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng các loại nước ngọt có đường có thể làm thay đổi sự cân bằng vi khuẩn trong ruột, làm giảm các chủng có lợi và khiến hệ vi sinh kém đa dạng hơn. “Chế độ ăn nhiều đường bổ sung có liên quan tới sự suy giảm đa dạng vi khuẩn - đặc điểm quan trọng của đường ruột khỏe mạnh, góp phần hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa”, bà nói.

Nước ngọt có đường không cung cấp chất xơ hay hợp chất có lợi cho hệ vi sinh trong khi độ axit và khí ga có thể kích ứng niêm mạc ruột và làm nặng thêm tình trạng đầy hơi, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Trên thực tế chúng ta vẫn quen cầm trên tay một lon nước ngọt mát lạnh, ly trà sữa béo ngậy hay cốc cà phê sữa mỗi buổi sáng mà ít khi nghĩ đến lượng đường ẩn chứa trong đó. Thế nhưng, đằng sau vị ngọt dễ chịu ấy là những "con số" khiến giới chuyên gia sức khỏe phải cảnh báo - từ nguy cơ béo phì, tiểu đường cho tới các bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa.

Có thể nhiều người không để ý thực tế, một lon nước ngọt 330ml chứa khoảng 35-40 gram đường, tương đương 7-10 muỗng cà phê. Hãy tưởng tượng bạn tự pha một cốc nước lọc với từng ấy đường - có lẽ sẽ khó uống nổi vì quá ngọt, nhưng lượng đó chính là điều cơ thể bạn phải hấp thụ mỗi khi uống một lon nước ngọt.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), người trưởng thành chỉ nên nạp tối đa 25 gram đường mỗi ngày với nữ và 36 gram với nam giới - nghĩa là chỉ một lon nước ngọt đã vượt quá giới hạn an toàn.

Một lon nước ngọt trung bình mang đến 150 kcal, và nếu duy trì thói quen uống mỗi ngày, bạn có thể tăng khoảng 2,5 kg sau một năm - ngay cả khi không thay đổi khẩu phần ăn.

Cà phê không lọc

Uống cà phê không lọc (pha bằng bình ép Pháp - French press, cà phê đun sôi) chứa nhiều hợp chất cafestol và kahweol, có thể làm tăng đáng kể mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, gây nguy cơ tim mạch. Ngoài ra, loại cà phê này dễ gây mất ngủ, lo âu, rối loạn tiêu hóa và trào ngược axit do hàm lượng cafein cao.

Theo Tiến sĩ Federica Amati, chuyên gia dinh dưỡng người Anh, cà phê không lọc chứa các hợp chất cafestol và kahweol, có thể làm tăng cholesterol xấu LDL. Bên cạnh đó, cà phê còn kích thích tiết axit dạ dày và làm tăng nhu động ruột.

“Điều này có thể giúp một số người đi vệ sinh đều đặn hơn nhưng với người khác lại gây ợ nóng, đau quặn hoặc trầm trọng thêm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích”, bà Amati nói.

Rượu bia

Rượu bia là yếu tố có bằng chứng rõ ràng nhất về tác hại đối với đường ruột. Các nghiên cứu cho thấy uống rượu thường xuyên có thể làm tăng tính thấm của ruột và phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn, từ đó thúc đẩy viêm nhiễm.

Bia đặc biệt dễ gây vấn đề vì sự kết hợp giữa cồn, khí ga và carbohydrate dễ lên men, có thể làm trầm trọng tình trạng đầy hơi và khó chịu, nhất là ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nhiều loại bia không cồn chứa hàm lượng đường cao và không hẳn thân thiện với đường ruột như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo Báo cáo toàn cầu về sử dụng rượu bia của WHO, ở nhiều nơi trên thế giới, sử dụng rượu bia là một đặc điểm chung của các cuộc tụ họp. Tuy nhiên, việc tiêu thụ rượu có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và gây ra các hậu quả xã hội do đặc tính gây say, gây ngộ độc và gây phụ thuộc, nghiện của rượu bia.

Báo cáo năm 2014 của WHO nêu rõ: "Rượu bia là yếu tố nguy cơ xếp thứ 5 trong số 15 yếu tố nguy cơ gây hại sức khỏe hàng đầu, là nguyên nhân liên quan đến chấn thương tai nạn; rối loạn tâm thần và hành vi; xơ gan, bệnh tim mạch, ung thư và một số bệnh truyền nhiễm…"