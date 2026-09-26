Giảm cân nên ăn gì? 6 thực phẩm càng ăn càng gầy, món đứng đầu lại thường bị nhiều người “ngó lơ”

Muốn giảm cân không nhất thiết phải cắt sạch cơm, bánh mì hay tinh bột. Chọn đúng thực phẩm giàu chất xơ, no lâu và kiểm soát khẩu phần mới là cách giúp giảm cân bền vững hơn.

Không ít người lập tức cắt cơm, bỏ bữa sáng, hạn chế hoàn toàn tinh bột hoặc chỉ ăn rau với mong muốn cân nặng giảm thật nhanh. Nhưng cách làm cực đoan này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả lâu dài. Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, mục tiêu không chỉ là giảm con số trên cân mà còn phải bảo vệ khối cơ, duy trì sức khỏe và tránh thiếu hụt dinh dưỡng.

Một hướng đi hợp lý hơn là thay thế một phần thực phẩm tinh chế bằng những nguồn tinh bột giàu chất xơ, kết hợp đủ protein, rau xanh và chất béo lành mạnh. Trong nhóm thực phẩm có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, 6 cái tên quen thuộc gồm ngô, bánh mì ngô, gạo lứt, kiều mạch, yến mạch nguyên hạt và các loại đậu.

1. Các loại đậu - món thường bị “ngó lơ” nhưng rất đáng có trong thực đơn

Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu gà... vừa cung cấp carbohydrate vừa có protein thực vật và chất xơ. Sự kết hợp này giúp bữa ăn có độ no tốt hơn so với việc chỉ sử dụng nguồn tinh bột tinh chế. Chất xơ cũng góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Nhờ vậy, cảm giác đói có thể đến chậm hơn, giúp hạn chế tình trạng vừa ăn xong đã muốn tìm thêm đồ ăn vặt.

Tuy nhiên, đậu không phải thực phẩm “ăn bao nhiêu cũng được”. Các món chè đậu nhiều đường, đậu chiên hoặc đậu chế biến cùng nhiều chất béo lại có thể khiến lượng năng lượng tăng cao. Cách đơn giản là ưu tiên đậu luộc, hấp, nấu cháo, nấu cùng cơm hoặc thêm vào salad và các món súp.

2. Yến mạch nguyên hạt - lựa chọn quen thuộc cho bữa sáng

Yến mạch thường xuyên xuất hiện trong thực đơn giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là beta-glucan. Loại chất xơ hòa tan này có khả năng tạo độ nhớt khi gặp nước trong đường tiêu hóa, góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Yến mạch và gạo lứt đều là những lựa chọn phù hợp khi muốn thay thế một phần tinh bột tinh chế trong chế độ ăn giảm cân. Yến mạch cũng có thể cung cấp protein, chất xơ và nhiều vi chất. Nhưng cần phân biệt yến mạch nguyên hạt với những sản phẩm yến mạch ăn liền có nhiều đường, kem béo hoặc hương liệu.

Một bát yến mạch nấu với sữa không đường, thêm trứng hoặc sữa chua không đường và một ít trái cây sẽ phù hợp hơn nhiều so với yến mạch pha cùng đường, sữa đặc và các loại topping nhiều năng lượng.

3. Gạo lứt - thay thế một phần cơm trắng

Gạo lứt không phải “thần dược giảm cân”, nhưng có lợi thế là vẫn giữ lớp cám và mầm sau quá trình xay xát, nhờ đó chứa nhiều chất xơ và một số vitamin, khoáng chất hơn gạo trắng. Chất xơ trong gạo lứt góp phần tạo cảm giác no và giúp bữa ăn có cấu trúc dinh dưỡng tốt hơn.

Một số người giảm cân mắc sai lầm khi nghĩ rằng đã ăn gạo lứt thì có thể ăn thoải mái. Thực tế, gạo lứt vẫn cung cấp carbohydrate và năng lượng. Nếu ăn một lượng rất lớn, tổng năng lượng vẫn có thể vượt nhu cầu.

Người mới chuyển sang gạo lứt có thể bắt đầu từ từ, chọn loại dễ ăn và có thể kết hợp gạo lứt với đậu, hạt để bữa ăn đa dạng hơn. Với người lớn tuổi, việc nhai kỹ và uống đủ nước cũng quan trọng vì lớp cám khiến gạo lứt có kết cấu cứng hơn cơm trắng.

4. Kiều mạch - đổi vị cho thực đơn giảm cân

Kiều mạch dù có tên “lúa mạch” nhưng thực tế không phải một loại lúa mì. Đây là thực phẩm thường được sử dụng dưới dạng hạt, bột hoặc mì. Điểm đáng chú ý của kiều mạch là có chất xơ, protein thực vật và nhiều vi chất. Khi được sử dụng thay thế một phần các sản phẩm tinh bột tinh chế, nó có thể giúp thực đơn giảm cân bớt đơn điệu.

Có thể dùng kiều mạch nấu cháo, trộn cùng rau củ hoặc chế biến thành các món ăn sáng. Tuy nhiên, bánh kiều mạch đóng gói có thể chứa thêm đường, chất béo và nhiều nguyên liệu khác. Vì vậy, đừng đánh đồng mọi sản phẩm có chữ “kiều mạch” trên bao bì với thực phẩm hỗ trợ giảm cân.

5. Ngô tươi - ngon nhưng đừng ăn theo kiểu “vô tư”

Ngô là một lựa chọn khá quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Nó cung cấp carbohydrate, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Ngô nguyên hạt cũng có độ nhai tốt hơn nhiều loại tinh bột tinh chế, từ đó có thể giúp bữa ăn kéo dài hơn.

Nhưng một lỗi rất phổ biến là coi ngô như món ăn phụ không đáng kể. Một người có thể vừa ăn một bữa cơm đầy đủ, sau đó ăn thêm hai bắp ngô luộc vì nghĩ rằng đây là thực phẩm giảm cân. Khi đó, lượng carbohydrate và năng lượng tổng cộng vẫn tăng lên.

Nếu dùng ngô thay cơm hoặc bánh mì trong một bữa, đây có thể là lựa chọn hợp lý hơn. Nhưng nếu ăn ngô như món bổ sung bên cạnh một khẩu phần tinh bột lớn, hiệu quả kiểm soát cân nặng lại là câu chuyện khác.

6. Bánh mì ngô - đừng chỉ nhìn vào tên món ăn

Bánh mì ngô có thể xuất hiện trong thực đơn kiểm soát cân nặng nếu được làm từ ngũ cốc nguyên hạt, ít đường và ít chất béo. Điểm quan trọng nằm ở thành phần thực tế.

Một chiếc bánh có ngô nhưng được thêm nhiều đường, bơ, dầu hoặc nhân ngọt vẫn có thể chứa lượng năng lượng cao. Vì vậy, không nên chỉ nhìn tên món rồi mặc định đây là thực phẩm “ăn càng nhiều càng gầy”.

Nếu tự làm tại nhà, có thể giảm đường, ưu tiên bột ngũ cốc nguyên hạt và kết hợp với trứng, sữa chua không đường hoặc rau củ để tăng giá trị dinh dưỡng.

Muốn giảm cân, đừng biến tinh bột thành “kẻ thù”

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi giảm cân là cắt hoàn toàn tinh bột. Thực tế, carbohydrate vẫn là nguồn năng lượng quan trọng. Vấn đề nằm ở loại tinh bột, khẩu phần và tổng năng lượng của cả ngày.

Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, cắt giảm thực phẩm quá mức có thể khiến chế độ ăn thiếu protein, vitamin, khoáng chất và năng lượng cần thiết.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, cựu bác sĩ trưởng các Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam từng chia sẻ trên VnExpress cho rằng người cao tuổi không cần bỏ hẳn cơm trắng mà có thể giảm khẩu phần và thay thế một phần bằng ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu hoặc khoai.

Ăn thế nào để giảm cân mà không bị đói?

Có thể áp dụng công thức đơn giản: một phần tinh bột giàu chất xơ + một nguồn protein + nhiều rau xanh. Chẳng hạn, thay vì một bát cơm trắng đầy, có thể dùng lượng cơm vừa phải kết hợp đậu hoặc cá, thịt nạc và một đĩa rau. Với bữa sáng, yến mạch có thể kết hợp cùng trứng và sữa chua không đường. Cách ăn này giúp cơ thể vẫn nhận được carbohydrate cần thiết nhưng đồng thời tăng protein và chất xơ, hai yếu tố quan trọng đối với cảm giác no.

Ngoài ra, người giảm cân cũng cần chú ý đến cách chế biến. Ngô luộc khác hoàn toàn ngô chiên bơ; khoai hấp khác khoai chiên; yến mạch nguyên chất khác yến mạch pha đường và kem.

“Ăn càng nhiều càng gầy” chỉ là cách nói

Ngô, gạo lứt, yến mạch, kiều mạch, bánh mì ngô hay các loại đậu đều có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi được đưa vào một chế độ ăn hợp lý. Nhưng nếu ăn quá khẩu phần hoặc kết hợp với nhiều đường, dầu, bơ và đồ ăn giàu năng lượng, cân nặng vẫn có thể tăng.

Vì vậy, thay vì tìm một món “ăn càng nhiều càng gầy”, hãy tìm những thực phẩm no lâu, giàu chất xơ, có giá trị dinh dưỡng tốt và phù hợp với khẩu phần của bản thân.

Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, giảm cân bền vững không nên được đánh đổi bằng mất cơ hay thiếu chất. Ăn đủ, chọn đúng và duy trì lâu dài mới là nền tảng quan trọng để vừa kiểm soát cân nặng vừa bảo vệ sức khỏe.