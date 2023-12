“Giải cứu" làn da mùa tiệc tùng với series làm đẹp, thời trang hot hit nhất hiện nay

Những tháng cuối năm thường sẽ tất bật và rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Một phần là vì công việc, một phần là vì mùa tiệc tùng thức bắt đầu với đủ các event từ tiệc Giáng Sinh, tiệc mừng tết dương lịch hay tiệc tất niên đón tết âm lịch… Xét về khía cạnh tinh thần, các buổi party đúng là “liều thuốc" refresh lại tâm trạng cho tất cả mọi người, giúp ai nấy thêm phần hứng khởi, tươi vui sau nhiều tháng ngày làm lụng vất vả, đồng thời cũng là dịp để ta gặp mặt bạn bè, người thân thắt chặt tình cảm. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, mùa tiệc tùng đôi khi lại chính là thời điểm làn da gửi tín hiệu “cầu cứu”...

Có lẽ vì nhịp sinh hoạt hối hả hơn bình thường, nhiều chị em thường sẽ lơ là khoản chăm sóc da hậu party. Về tới nhà ai cũng muốn mau chóng thay đồ nghỉ ngơi chứ chẳng muốn thêm nhiều thao tác skincare rắc rối. Thói quen này vô tình sẽ khiến da dẻ nhạy cảm rồi dần dần xám xịt, khô cằn, thiếu sức sống. Nếu không được sớm cải thiện, tình hình có thể sẽ tệ hơn, dẫn tới cảnh da yếu ớt, dễ kích ứng hay thậm chí là nổi mụn, thâm nám diện rộng…

Trên thực tế, đây không phải câu chuyện của riêng ai mà là nỗi lo chung của rất nhiều người và Hà My - cô bạn influencer xinh xắn cũng là ví dụ điển hình. Có điều, không phải ai cũng may mắn như My có các cạ cứng am hiểu mỹ phẩm, chăm sóc da như Đan - BTV chuyên mục B&F Kenh14.vn, đồng thời là chủ nhân blog @DressWithDan với hơn 15K followers trên Instagram và Chloe Nguyễn - beauty blogger đình đám với Instagram có hơn 627K follower, giúp đỡ.

Nhờ sự tư vấn của bạn thân, đồng thời là 2 host của series làm đẹp đình đám nhất hiện nay mang tên Style by Lazada, Hà My sẽ có thêm nhiều tips skincare thú vị, hữu ích, giúp phục hồi làn da after party cực nhanh chóng. Cụ thể, trong tập 2, Đan & Chloe sẽ chia sẻ về phương pháp Sandwich Skincare đình đám với những tips dưỡng chuyên sâu để Hà My hay bất kỳ ai đang gặp tình trạng tương tự có thể “giải cứu” làn da. Ngoài ra, bí kíp massage với đá Guasha, giúp gương mặt thêm phần thon gọn, giảm sưng cũng sẽ được bật mí trong tập này.

Bên cạnh việc thu được nhiều kiến thức skincare hay ho, khán giả theo dõi tập 2 series Style By Lazada, được phát sóng vào 20h ngày 9/12 trên hệ thống Kenh14.vn và Lazada, cũng có cơ hội sắm các siêu phẩm đến từ Skin1004, Clinique, SkinCeuticals với nhiều deal giảm giá hấp dẫn trong dịp Lễ hội mua sắm 12.12 “Sale Tưng Bừng” diễn ra từ 12/12 đến 14/12 với đa dạng các ưu đãi và hoạt động thú vị, hấp dẫn.

Bùng nổ mùa cuối năm với Lễ hội mua sắm 12.12 “Sale Tưng Bừng” diễn ra từ 12/12 đến 14/12/2023. Không chỉ dừng lại ở mức giảm đến 90% với loạt DEAL CỰC HOT – QUÀ CỰC TO, Lazada còn mang đến "cơn mưa voucher” bao gồm voucher Lazada giảm đến 800k mỗi đơn, voucher thanh toán lên đến 1 triệu đồng cùng vô vàn voucher freeship. Đặc biệt loạt deal LAZFLASH MAX – hàng hiệu sale tưng bừng trợ giá lên đến 3 triệu đồng cũng trở lại với các thương hiệu hàng đầu. Check in nhận xu thưởng mỗi ngày ngay từ hôm nay để thỏa thích mua sắm cùng Lazada tại đây thôi!