Clean Girl makeup - xu hướng làm đẹp nhanh gọn với làn da mộc khỏe mạnh vào thời tiết giao mùa

Những năm gần đây, xu hướng Clean Girl makeup đang ngày càng nở rộ và trở thành một trong những trào lưu được đông đảo giới trẻ đón nhận. Từ những đặc trưng như tự nhiên, nhẹ nhàng, tối giản, Clean Girl makeup đã nhanh chóng chiếm lĩnh cộng đồng làm đẹp, trở thành phong cách trang điểm gây sốt toàn cầu. Đặc biệt, Clean Girl makeup còn được nhiều ngôi sao đình đám như Hailey Bieber, Jennie, Olivia Rodrigo, Dua Lipa.. tích cực "lăng xê".

Clean Girl makeup là phong cách trang điểm hướng đến vẻ đẹp tự nhiên và tối giản hoá các bước makeup nhất có thể. Thông thường, phong cách Clean Girl chỉ bao gồm 6 bước makeup đơn giản như: che khuyết điểm, chải lông mày dựng, phấn mắt nhẹ nhàng, chuốt mascara cong vút, má ửng hồng và son môi căng mọng.

Sở dĩ, Clean Girl makeup tạo được hiệu ứng bùng nổ cũng chính bởi phong cách này tôn lên vẻ đẹp tự nhiên với lớp trang điểm "có như không". Qua những gam màu trung tính, nhẹ nhàng, Clean Girl makeup tô điểm cho những đường nét tự nhiên trên khuôn mặt của mọi cô gái trở nên sắc sảo, rạng rỡ. Với lớp trang điểm mỏng nhẹ, làn da của bạn sẽ không phải tiếp xúc với quá nhiều lớp trang điểm khác nhau, giúp da luôn trong trạng thái khỏe mạnh, căng tràn sức sống.

Do đó, kiểu trang điểm này sẽ rất phù hợp với những cô nàng yêu thích sự mộc mạc, tự nhiên, không cần phải tô vẽ quá nhiều nhưng vẫn có một diện mạo nổi bật, thu hút. Bên cạnh đó, Clean Girl makeup còn giúp tiết kiệm thời gian đáng kể khi bạn chỉ cần dành ra khoảng độ 15 phút là đã có ngay 1 lớp trang điểm hoàn hảo, bắt kịp xu hướng. Hơn nữa, nó cũng không yêu cầu quá nhiều kỹ thuật nên bất kì ai cũng có thể dễ dàng có được thành quả.

Clean Girl được cho là phù hợp nhất vào mùa hè nóng bức bởi phong cách makeup này sẽ giúp làn da trở nên thông thoáng, khỏe mạnh, hạn chế tác hại từ những lớp nền dày, bí. Tuy nhiên, đối với những ngày tiết trời se lạnh, vẻ rạng rỡ, mịn màng mà Clean Girl mang lại cũng rất đáng để thử.

