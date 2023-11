Fan cứng đôi khi cũng không biết 5 điểm nổi bật trong tủ đồ thu đông của Jennie, giúp cô giữ ấm mà vẫn cool

Là một trong những trendsetter hàng đầu Kpop, Jennie luôn khiến công chúng phải mê mẩn với gu thẩm mỹ ấn tượng, đa dạng. Từ phong cách thời trang đến khả năng phối đồ, phụ kiện của ngôi sao đình đám đều có sức ảnh hưởng không nhỏ tới giới trẻ hiện nay. Đặc biệt, nữ idol luôn khiến MXH dậy sóng với hình ảnh trendy trong những ngày tiết trời se lạnh. Người ta hay nói vui "thời trang phang thời tiết" nhưng nếu học theo Jennie, bạn sẽ có những outfit vừa ấm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, thời thượng.

Chuộng khăn quàng cổ dày và ấm

Khăn quàng cổ chắc chắn là một trong những món đồ không thể thiếu, giống như trang sức vào mùa lạnh. Đối với Jennie cũng vậy, đây là item bắt buộc phải có trong tủ đồ thu đông của cô nàng. Thành viên BLACKPINK thường lựa chọn những mẫu khăn quàng dày với tông màu basic để tô điểm, tạo nhấn nhá cho outfit.

Jennie cũng thường lựa chọn kiểu quấn khăn quàng nhiều lớp quanh cổ, vừa giữ ấm cơ thể lại tạo cảm giác gọn gàng, sành điệu và không bị luộm thuộm. Với những ngày diện trang phục all black, nữ thần tượng sẽ chọn một chiếc khăn quàng họa tiết để diện mạo bớt đơn điệu.

"Fan cứng" của các loại mũ

Không chỉ khăn mà mũ cũng là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ thu đông của Jennie. Nữ idol thường đội những dáng mũ lưỡi trai để outfit thêm phần trẻ trung, năng động. Ngoài ra, những dáng mũ nồi, mũ baker boy, mũ bucket nữ tính, điệu đà cũng là item rất được Jennie ưa thích để song hành cùng những bộ cánh ấm áp mùa đông.

Trung thành với công thức layer 2 lớp

Ngắm nhìn những outfit đồ đông của Jennie, có thể thấy nữ idol thường phối đồ theo nhiều layer để đem đến sự đa dạng, lạ mắt. Tuy nhiên, cô nàng chỉ thường phối 2 lớp áo mang tông màu trung tính, ít hoạ tiết để outfit không bị quá cồng kềnh, rối mắt. Giọng ca You And Me cũng phối thêm các phụ kiện để tạo điểm nhấn, khiến cho diện mạo thêm phần trẻ trung, thời thượng.

Diện trang phục all black

Màu đen là một trong những tông màu thường được đông đảo chị em lựa chọn khi sở hữu nhiều yếu tố như dễ mặc, dễ phối và không bao giờ lỗi mốt. Jennie cũng không ngoại lệ. Nữ idol từng không ít lần khiến cộng đồng mạng dậy sóng với diện mạo sang chảnh, thanh lịch trong trang phục all black. Có thể là những chiếc áo sơ mi phối cùng chân váy hoặc combo áo len mỏng + quần skinny jeans và boots ton sur ton.

Quần ống suông là chân ái

Quần ống suông là item được Jennie hết mực "cưng chiều" vào mùa thu đông. Từ quần jeans, quần da hay quần cotton, chỉ cần là kiểu dáng đứng/suông đều có khả năng làm "xiêu lòng" nàng đại sứ Chanel. Kiểu quần này không những matching được với nhiều mẫu áo mà còn có khả năng "hack chân" cực đỉnh. Jennie sẽ thường kết hợp thêm với những mẫu áo jacket dáng ngắn thay vì kiểu dáng dài, rộng để tạo cảm giác chân dài miên man.