Cùng Chloe Nguyễn đu trend “Clean Girl” với hàng loạt mỹ phẩm “hàng hiệu” ưu đãi lớn dịp Sale Bom Tấn 11.11

Dù được "lăng xê" từ năm ngoái bởi các nàng It girl toàn cầu nhưng Clean Girl Makeup vẫn luôn là một trend được các chị em tích cực hưởng ứng trong năm 2023. Phong cách makeup đúng chuẩn Clean Girl bao gồm các bước đơn giản như : cấp ẩm cho làn da căng bóng khỏe mạnh, bôi kem chống nắng bảo vệ làn da, tạo một lớp nền mỏng nhẹ, độ che phù vừa phải cùng một vài điểm nhấn như: phấn mắt tone hồng, má ửng hồng tự nhiên và son môi căng mọng. Với những đặc trưng như tự nhiên, nhẹ nhàng, tối giản Clean Girl Makeup tôn lên một làn da khoẻ mạnh và căng bóng, vì vậy các bước dưỡng da hiệu quả chính là một trong những yếu tố quan trọng làm nên một layout makeup Clean Girl chuẩn chỉnh.

Style By Lazada (tập 1)

Clean Girl Makeup được ưu ái bởi đông đảo hội làm đẹp trên toàn thế giới, trong đó có cô nàng beauty blogger đình đám Chloe Nguyễn. Trong tập 1 của show Style By Lazada, Chloe Nguyễn cùng biên tập viên chuyên mục B&F @DressWithDan đã có những chia sẻ từng bước để các nàng "nâng tầm" nhan sắc, sở hữu một layout makeup đẹp tự nhiên nhưng vẫn vô cùng slay. Đặc biệt, các sản phẩm dưỡng da "hàng hiệu" được giới thiệu trong tập này đều có những deal giá siêu hời dịp Sale bom tấn 11.11 trên LazBeauty của Lazada, giúp các bạn đu trend mà vẫn vô cùng tiết kiệm.

Bước 1: Serum

Cơ bản nhưng cũng quan trọng nhất của Clean Girl Makeup là một làn da khoẻ mạnh và căng bóng, chính vì vậy chương trình đã giới thiệu tới cho các khán giả một "em" serum "hot hit" của nhà Estee Lauder: Tinh chất phục hồi chống lão hóa Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery. Theo bật mí trong show, chai serum này có thể giúp cho làn da của bạn "hồi sinh" đầy rạng rỡ, duy trì sự ẩm mịn lâu dài lên đến 72 giờ và là lớp lót lý tưởng cho kem nền thêm bền màu.

Bước 2: Kem chống nắng

Không thể thiếu trong mọi chu trình makeup chính là kem chống nắng. Sản phẩm được giới thiệu trong tập đầu tiên của Style By Lazada là kem chống nắng dạng sữa Anessa Perfect UV Skincare Milk SPF 50+ PA++++ 60ml. Được đánh giá là một trong loại sữa chống nắng dưỡng da kiềm dầu và bảo vệ làn da dưới mọi tác động của UV và bụi mịn hoàn hảo, đây là sự lựa chọn phù hợp dành cho các chị em có làn da thiên dầu. Bên cạnh đó, tính chất mau thẩm thấu vào da cũng giúp chị em tiết kiệm được thời gian trong chu trình makeup của mình.

Bên cạnh đó, Anessa còn có một dòng kem chống nắng dạng sữa lỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu cực kì thích hợp cho làn da nhạy cảm và sử dụng được cả cho trẻ em: Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk SPF 50+ PA++++. Đặc biệt, loại kem chống nắng này có công nghệ Aqua Booster chống trôi trong nước và mồ hôi, bảo vệ toàn diện cho da kể cả khi bạn phải vận động, vui chơi nhiều ở ngoài trời và dưới nước. Không chỉ vậy sản phẩm còn được hội chị em làm kem lót trang điểm vô cùng hiệu quả.

Bước 3: Kem nền

Một lớp nền mịn nhưng không đem lại cảm giác nặng mặt sau khi apply chính là một trong những điều kiện tiên quyết làm nên sự "thành bại" của Clean Girl Makeup. Chính vì vậy, Kem nền Bobbi Brown Intensive Serum Foundation SPF 40/30 là sự lựa chọn của ekip Style by Lazada. Với công thức chứa tới 75% thành phần nuôi da trong đó có Đông Trùng Hạ Thảo, Nhân Sâm, Lệ Chi, Táo Xanh, Ấu trùng Artemia, kem nền serum của nhà Bobbi Brown sẽ kích hoạt sự rạng rỡ từ sâu bên trong một cách nhanh chóng với kết cấu dễ dàng hòa tan vào làn da, che phủ khuyết điểm và làm mờ nếp nhăn li ti, để lại lớp finish óng mượt, rạng rỡ.

Bước 4: Đánh phấn mắt

Clean Girl Makeup look không yêu cầu một layout eyeshadow quá nổi bật và rực rỡ mà sẽ tập trung vào những gam màu trung tính. Bảng phấn mắt MAC Connect In Colour Eye Shadow Palette chính là sự lựa chọn của Chloe Nguyễn. Được cộng đồng làm đẹp ưu ái và đánh giá tích cực, MAC Connect In Colour Eye Shadow Palette là bảng mắt chuẩn màu nhất bạn có thể tìm thấy ở MAC. Chất phấn êm mướt, hòa tan vào mí mắt nhanh chóng nên hạn chế được những "sự cố" thường gặp như nứt, gãy, rơi phấn... cũng như không đòi hỏi cọ tán quá chuyên nghiệp.

Bước 5: Son

Để hoàn thiện Clean Girl Makeup không thể nào thiếu một đôi môi căng mọng. Cây son được Chloe Nguyễn ưu ái chính là Son môi Almost Lipstick (màu Pink Honey) của nhà Clinique. Là thỏi son dưỡng có màu được đánh giá cao bởi tạp chí làm đẹp danh giá Allure, dòng son Almost Lipstick có chất son mềm như nhung, đem tới một lớp finish căng bóng và tươi tắn cho các nàng.

Loạt deal bom tấn trên đã làm cho các tín đồ làm đẹp đê mê chưa nào? Còn chần chừ gì nữa mà không lên LazBeauty bỏ loạt siêu phẩm trên vào giỏ hàng, chờ 11/11 chốt đơn thôi! Và đừng quên, không chỉ là deal khủng, Style By Lazada còn mang đến loạt tips make up cực kỳ thú vị ở mỗi bước trang điểm nữa đấy. Thế nên hãy xem full tập 1 một lần nữa và chờ hàng về là thực hành ngay và luôn thôi nào.

